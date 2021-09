Fiesta de cumpleaños de Amalia Granata en cuarentena sin barbijo, con reggaetón y en lugar cerrado: video y fotos

aparecieron un video y fotos de la precandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio en Santa Fe, Amalia Granata, cuya lista tiene el apoyo de Mauricio Macri, bailando reggaeton sin barbijo y en lugar cerrado en una verdadera fiesta que sería por la celebración de su cumpleaños en febrero cuando regía una cuarentena que prohibía estrictamente ese tipo de reuniones sin ningún tipo de distanciamiento social

#JuntosPorElCambio | Fiesta y baile en cuarentena: se filtró un video del cumpleaños de Amalia Granata festejando su cumpleaños con reggaeton y famosos en pleno ASPO. pic.twitter.com/NxxDh7f4Gr — Política Argentina (@Pol_Arg) September 7, 2021





Después de los escándalos por la celebración del cumpleaños deen Olivos cony la súper reunión depor el aniversario de su natalicio con más de 70 invitados y hasta disfraces y mariachis,Es queEl hecho, que primero explotó en redes y luego difundió el portal LPO, sucede en un contexto picante en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe, donde la modelo y panelista mediática Granata secunda en la lista a, el candidato de Macri yEl video y las fotos corresponderían así al festejo por los 40 años de Granata, ocurrido el pasado 28 de febrero (su cumpleaños es el 26). Allí se ve a la actual diputada provincial por Santa Fe en una celebración íntima pero donde claramente se habría violado los protocolos sanitarios que regían para esa fecha. Según lo que se ve en las fotos,Entre quienes aparecen en el evento están mediáticos como, conductor del programa en el que Granata es panelista. En el video se los ve bailando una especie de reggaetón sin distanciamiento social ni cubreboca.que lógicamente no involucraban en aquel momento (ni siquiera ahora) bailar reggaeton pegado/a a otra persona.En Juntos por el Cambio se enfrenta una interna muy competitiva con cuatro listas. Angelini y Granata, ahora envuelta en un escándalo, compiten para el Senado con el ex intendente José Corral junto al candidato a diputado y concejal de Rosario Roy López Molina.En otra lista compite la ex periodista Carolina Losada, que fue noticia en las últimas horas por viralizar el video "Sé que estás muy caliente", y finalmente aparece la nómina que empuja Martín Lousteau, con el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.