Aseguran que no tiene sustento la denuncia de "fraude electoral" que hizo Javier Milei en redes sociales

demuestran que los dichos del dirigente libertario falsos, justo en días en que alguien a quien el economista dijo admirar, como Jair Bolsonaro, en Brasil, denuncia algo similar

Según informa la CNE, están habilitados para votar en todo el país 861 mil jóvenes de entre 16 y 17 años, y según la Cámara de acuerdo al padrón que aún no está cerrado hay 1.668 jóvenes de entre 16 y 17 años inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior

El precandidato a diputados nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la agrupación la Libertad Avanzacon vistas a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.“Me cuentan por la cucaracha que una gran proporción de jóvenes con edad en torno a los 16 años figuran como argentinos residentes en el exterior. El intento de fraude electoral es cada vez mucho más alevoso”, escribió el economista en sus redes sociales.Desde Reverso analizaron algunos ítems que, con sólo leer los datos,Todos las personas que tienen DNI argentino y domicilio en el exterior están automáticamente habilitadas para votar, siempre y cuando deseen hacerlo (es optativo en el exterior) y, para ello, hagan un trámite para ser incluidos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior. Sin embargo, desde 2017, la inclusión es automática para todos los que hayan realizado el cambio de domicilio en el documento.De todos modos, y es el. Es decir que el próximo 12 de septiembre no habrá ninguna injerencia del voto de residentes en el exterior.Cancillería estima, según informó a Reverso, que son cerca de 500 mil los argentinos que viven en el exterior y están habilitados para votar el próximo 14 de noviembre, en las generales. Representa así cerca del 1,5% del padrón total de la Argentina (34,3 millones).Si bien el chequeo de la información del padrón es complejo para la denuncia de Milei ya que es algo que debe hacer cada persona y, en caso de haber errores, denunciarlo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), existen algunos datos que derriban la denuncia.Milei afirma que “una gran proporción de jóvenes con edad en torno a los 16 años figuran como argentinos residentes en el exterior”.Así,Silvana Yazbek, abogada y directora Ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), desestimó la denuncia de Milei. “Primero, los residentes en el exterior no votan en las PASO, sólo lo hacen en las generales de noviembre. Luego, por tratarse de una elección legislativa (no hay cargos ejecutivos en juego de distrito único) la cifra de residentes en el exterior -o de mayores de 16- es proporcionalmente insignificante para configurar un fraude, que además debería darse en 24 distritos electorales, en razón que la oferta electoral para cada residente es la de su último domicilio en Argentina”.Por otro lado, según datos de la CNE, desde el 18 de mayo último hasta hoy el tribunal recibió cerca de 35 mil reclamos por errores en el padrón. Esto, puesto en perspectiva, es también una cifra muy poco representativa: sobre el total del padrón (34,3 millones de electores), sólo el 0,1% presentó reclamos por errores.