Votó Macri: "Tenemos muy buenos candidatos en Juntos por el Cambio y vamos a hacer elecciones como corresponden"

El ex presidenteenfatizó que este domingo se define "qué tipo de país y modelo de sociedad van a vivir los argentinos" y afirmó que Juntos por el Cambio tiene "muy buenos candidatos" en la Argentina, al emitir su voto en la Escuela N 16 Wenceslao Posse."Tenemos muy buenos candidatos en todo el país y a partir del lunes estaremos en la defensa de la patria que queremos", sostuvo Macri, quien reiteró su desacuerdo inicial con la estrategia del alcalde Horacio Rodríguez Larreta de postular a su vicejefe Diego Santilli en la provincia y a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la Ciudad. No obstante, expresó que esa diferencia "ya prescribió".En cuanto a su participación en la campaña, el ex mandatario señaló que participó de todo lo que pudo y adelantó que esta tarde irá al búnker de JxC. "Participé en todos los lugares donde me lo pidieron, como buen militante que sigo siendo, comprometido con todos los argentinos", aseguró."Es una eleccion muy importante para el futuro. Estemos unidos para proteger la República", indicó Macri al mismo tiempo que llamó a los argentinos a que "vayan a votar porque es seguro y tranquilo".