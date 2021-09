Alberto Fernández: "Lo que hicimos mal, lo corregiremos; pero no condenemos al país al retroceso"

#FrenteDeTodos | 💬 "En noviembre, no interrumpamos la marcha que empezamos, no condenemos al país al retroceso"



El presidenteenfatizó que la “Argentina se merece algo mejor” que aquello que vivió durante la gestión de Juntos por el Cambio y pidió a los argentinos que no votaron al Frente de Todos, que lo acompañen en noviembre con el voto, porque "lo que está en juego no es el futuro del Gobierno" sino el del pueblo, al relanzar la campaña del FdT en Almirante Brown.En el marco de su visita por la fábrica de envases Ball, el primer mandatario se refirió nuevamente a los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO): ”Valoramos mucho la democracia y por eso escuchamos la voz del pueblo. La más maravillosa música y por eso no voy a esperar un día, nada. Seguimos trabajando y ayer lanzamos la ley Compre Nacional”.“Estamos convencidos que estamos en la senda correcta. Creemos en un país que crezca con gente invirtiendo, donde el trabajo no sea un costo sino un derecho que hay que proteger y la educación junto a la salúd pública nos haga una mejor sociedad”, recalcó.En ese sentido, le pidió a los argentinos que en noviembre no interrumpan la marcha que comenzaron desde el 2019. “Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Pero no condenemos al país al retroceso.”, afirmó Fernández.Por último, le agradeció a los votantes que sí acompañaron con su voto al FdT y también a la militancia, que le pidió “nunca bajar los brazos”. “Expliquemosle a los vecinos que el futuro de todos está en juego”, concluyó.