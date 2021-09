Alberto Fernández presentó la Ley de Hidrocarburos y confirmó el envío del Presupuesto 2022 al Congreso

"estamos poniendo un poco más en pie a la Argentina".

El presidenteencabezó este mediodía un acto en elen el que presentó el proyecto de. El mandatario, que estuvo acompañado por el secretario de Energía,y el ministro de Economía,destacó que con la iniciativadestacó el presidente.Durante la presentación también participaron presencial y virtualmente los gobernadores y gobernadoras de varias provincias, empresarios y dirigentes sindicales.dijo.El mandatario se mostró junto a Guzmán luego del revés electoral que sufrió elen las eleccionesdel domingo, que motivó fuertes críticas internas hacia la política económica de la Casa Rosada y pedidos para que haya un recambio en el gabinete. “Celebro que podamos estar mandando en contexto de pandemia una ley construida entre el Estado, los inversores privados y los trabajadores, que son muy importantes porque en toda nuestra lógica la idea de que alguien invierta y arriesgue convocando al trabajo es muy importante”, destacó.El Jefe de Estado confirmó que esta tarde el Gobierno presentará el proyecto de, que será posible "gracias a que no tenemos que cumplir compromisos externos". No obstante, aclaró:en todo el país, "ahora el horizonte empieza a despejarse por la pandemia".Es que durante su discurso, Fernández también confirmó que esta tarde el Gobierno presentará el proyecto de Presupuesto 2022, que será posible "gracias a que no tenemos que cumplir compromisos externos"., dijo.

Por último expresó que. “Tenemos una argentina para poner de pie y en eso estamos”, culminó.