Adelantan el Consejo del Salario Mínimo: cuándo se hará y a cuánto irá el piso de los sueldos

El encuentro estaba pactado para el 30 de septiembre a las 15, mediante plataforma virtual. Sin embargo, se adelantará para el 21 de septiembre y se fijaría un aumento del 12 por ciento.

El salario mínimo, vital y móvil hoy se ubica en 29.160 pesos. Este incremento servirá también para definir montos de diferentes beneficios de Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otras.

De concretarse la suba del 12 por ciento, el incremento total para este año llegaría al 47%, un número que podría permitir que los salarios le ganen a la inflación este año, siempre y cuando los precios continúen la senda de la desaceleración. De esta manera, el SMVM treparía a los 32.592 pesos, una cifra aún discutida.

El Gobierno adelantará el encuentro del Consejo del Salario para ely fijará un, en el marco de la crisis política que atraviesa el Frente de Todos luego de la derrota en las PASO.A partir del 1° de octubre, la nueva convocatoria procurara aumentar los valores de julio (27.216 pesos), agosto (28.080 pesos) y septiembre (29.160 pesos) para los trabajadores mensualizados.A principios de julio, se formalizó el adelantamiento del esquema de pago del aumento del salario mínimo y fundamentó la medida sobre la base de que es "una prioridad y constituye una condición necesaria para que la economía sostenga la reactivación en marcha".El bolsillo de los trabajadores corre el peligro de perder su poder adquisitivo por cuatro años consecutivos de no haber un cambio sustancial y esa es la pregunta que sobrevuela en el oficialismo.Para distintosque participarán de las reuniones del Consejo, el atraso "es muy grande", por eso la solución no es fácil. Actualmente, la canasta básica llega a los 68 mil pesos, cuando el salario promedio en Argentina es de 50 mil pesos. Con las próximas paritarias "estará entre 55 mil y 60 mil pesos , depende el gremio".Por su parte, desde laestán de acuerdo con elevar los salarios, pero apuntan que el problema es cómo se fagocitará el mismo. En concreto, la producción nacional que generan las Pymes quieren participar del flujo de consumo que deriva de los aumentos salariales. Por eso, la solicitud hacia el Gobierno es que se ponga un freno y se controle la cadena de comercialización y la industria alimenticia para que "no se coman los aumentos".El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (CNEPSMVM) se establece en el título VI de la Ley de Empleo, que determina periódicamente el Salario Mínimo. Las tasas de salarios, aun cuando se establecen a través de la negociación colectiva, no pueden ser inferior al Salario Mínimo.El Consejo es un órgano tripartito integrado por 48 miembros (16 miembros cada uno de los grupos gubernamentales, de trabajadores y de empleadores). El Presidente del Consejo es nombrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El mandato del Consejo tiene una duración de 4 años. Las resoluciones del Consejo se aprueban por mayoría de dos tercios.