Vidal pidió mujeres en el gabinete por Twitter: cuando gobernó tuvo una sola y la echó por el aborto

distintos actores de la comunidad le recordaron a Vidal que no es la persona más indicada para hacer este tipo de señalamientos: cuando le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires y designar su gabinete, sólo colocó a una mujer como ministra y la echó pocos meses después por su postura a favor del aborto

Estamos convencidas, a diferencia del Gobierno nacional, de que las mujeres somos muy necesarias para construir el país que queremos. Porque cuando nosotras tenemos mayor participación y tomamos decisiones, crecen las oportunidades de desarrollo y de progreso para todos. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 23, 2021

🤔 Cabe recordar que en su gabinete había una sola mujer ocupando un cargo relevante y que las subsecretarías tan solo contaban con un 15% de mujeres (19 entre 123 cargos). #Vidal — Feminacida (@Feminacida) September 23, 2021

Un aspecto que incuestionablemente no constituye el núcleo del caracter y los valores políticos de María Eugenia Vidal es la temática de género. Sin embargo,luego de los cambios de la semana pasada.Si bien es cierto, ya que más del 90% son varones en el equipo deEs que a Vidal le recordaron en concreto que su propio gabinete bonaerense estaba integrado casi al cien por ciento por varones en los ministerios. El único lugar para una ministra mujer estuvo en Salud, conal frente, pero se fue renunciada pocos meses después de asumir luego de que la entonces mandataria la obligara a dar marcha atrás con un protocolo para el aborto no punible.La crítica de Vidal al gobierno de Alberto ocurrió en ocasión de participar del grupo Chicas en política. "Pienso que hace 74 años las mujeres argentinas todavía no podíamos votar ni ser elegidas como representantes y parece increíble. 1947 no fue hace tanto tiempo", reflexionó la candidata a diputada porteña."Más mujeres en política es mejor política", pensó y se hizo de la situación para expresarse sobre el cambio de gabinete de Alberto Fernández y la baja cantidad de mujeres en los ministerios: "Estamos convencidas, a diferencia del Gobierno nacional, de que las mujeres somos muy necesarias para construir el país que queremos. Porque cuando nosotras tenemos mayor participación y tomamos decisiones, crecen las oportunidades de desarrollo y de progreso para todos", planteó a través de Twitter.Desde Feminacida, por ejemplo, le señalaron a la ex gobernadora que no sólo tuvo una sola ministra y la echó, sino que además en cargos inferiores tampoco permitió el ingreso de mujeres en proporciones relevantes., precisaron.Vidal tuvo a Federico Salvai como jefe de Gabinete, Joaquín de la Torre como ministro de Gobierno, Hernán Lacunza en Economía, Marcelo Villegas en Trabajo, Roberto Gigante en Infraestructura, Carlos Mahiques y luego Gustavo Ferrari en Seguridad, Cristian Ritondo en Seguridad, y en salud comenzó con Zulma Ortiz, que ocupó el ministerio hasta el 7 de julio de 2017 cuando fue reemplaza por otro varón, Andrés Scarsi, lo que dejó a Vidal con un gabinete cien por ciento masculino a nivel ministerial.Ortiz dijo que renunciaba por "motivos personales", pero se fue después de un entredicho público y en medio de papelones de índole pública producto de la postura de Vidal y quienes la rodeaban. La ministra firmó una resolución por la que adhirió al protocolo de aborto no punible. Hubo reacción del sector conservador eclesiástico de aquella gestión - con el heredado Julio Conte Grand al frente -, y fue obligada a retroceder. En el Boletín Oficial bonaerense apareció la resolución y se rectificó en minutos. Hicieron correr un tiempo y la única mujer ministra fue reemplazada por Scarsi, que estaba en contra del derecho a la interrupción del embarazo e, incluso, minimizaba las muertes por abortos clandestinos.