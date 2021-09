Salario Mínimo y Ganancias adentro, nuevo "IFE" en espera: cuáles son las siguientes medidas para el bolsillo

el Frente de Todos y el Ejecutivo nacional ya pusieron primera con los anuncios económicos y sociales para "fortalecer ingresos" de los sectores más pobres y la clase media

bono para los informales y los jubilados, programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, ampliación de la obra pública, jubilaciones anticipadas y - en estudio - algo similar a un IFE. El paquete sería de al menos medio punto del PBI

Tras digerir la derrota en las PASO, reconvertir los gabinetes nacional y bonaerense y empezar a delinear cómo será la campaña electoral que empieza la semana próxima de cara a las generales de noviembre,Al aumento en ely el incremento del mínimo no imponibles del impuesto a las, ya se les sumaron el programa, focalizado en agrandar o reparar pequeñas partes de viviendas princiapalmente de hombres y mujeres de la economía popular, y hoy se presentó elpara jubilados y pensionados, que agrega al programa tradicional un 20% más de reintegro de los gastos de viajes y alcanza entonces para adultos mayores una devolución del 70%.Hoy, el gobernador bonaerense,; el jefe de Gabinete nacional,; el ministro de Turismo,; y la directora Ejecutiva del Pami,; presentaron el nuevo Previaje PAMI en el partido bonaerense de Pilar.En 2020, Previaje motorizó una inyección de $1.500 millones para reactivar la industria turística y más de 600.000 viajeros y viajeras se movilizaron por el país a través de este beneficio.No obstante, no todo quedará en estos pasos: anoche, el ministro de Economía,, se reunió en Casa Rosada con el presidente, lo que incrementó la expectativa de nuevas medidas. Mientras, se hacía público que el mandatario será padre por segunda vez.El paquete de medidas fue realizado por el ratificado gabinete económico, y está listo desde el jueves de la semana pasada, según publicaciones periodísticas. Pero tras el tsunami de los cambios de gabinete, ahora es cuándo.El objetivo principal es “fortalecer ingresos”, sobre todo en los trabajadores informales, que se desempeñan en sectores donde todavía no hubo ningún tipo de reactivación, y que por su condición de informales quedaron fuera del ATP, el REPRO o la prohibición de despidos. También llegar a los asalariados que aun teniendo trabajo “rozan” la línea de pobreza y no se vieron ayudados por las medidas para los más perjudicados durante lo peor de la pandemia.Bajo estas metas se ubicarán medidas como subir el salario mínimo un 46%, 11 puntos más a como se había cerrado en abril, y superar los $32 mil. Hoy el salario mínimo en $29.160 está por debajo de la línea de indigencia. El impacto será en hasta 300 mil trabajadores fuera de convenio y en más de un millón de personas que perciben programas que se actualizan por el salario mínimo, como el Potenciar Trabajo, las becas del Progesar y el REPRO.Ante los trascendidos que circularon desde las PASO, más adelantos que dieron funcionarios públicamente, se sabe que para los próximos días, tal vez horas, se esperan más anuncios para engordar los bolsillos, bajo la percepción, que parece al menos parciamente acertada, de que ese fue uno de los problemas que generó una merma en la performance electoral del Frente de Todos.Según la sumatoria de declaraciones públicas más versiones periodísticas ratificadas en diversas instancias, se vienen cuatro ítems:. Es la respuesta al pedido de las organizaciones sociales. Serán para cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y Pymes, a los que no llega la banca tradicional por su condición crediticia. Tendrán tasa subsidiada y el Estado realizará un fondeo de al menos $10 mil millones a través del INAES, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.: el Ministerio de Trabajo buscará ampliar los programas de empleo, como el Te Sumo, para que sea más masivo que para 50 mil trabajadores jóvenes. También es parte del planteo la idea de replicar la combinación de trabajo formal con planes sociales, como se hizo en las economías regionales y el trabajo rural.: serán medidas destinadas a fortalecer las transferencias, como las jubilaciones y las asignaciones familiares, y un bono para los informales que descartan llamarle Ingreso Familiar de Emergencia, dado que será mucho más focalizado. Tendría tres cambios: menos alcance (se estima que la flexibilización de las restricciones que ya lleva varios meses modificó la situación de 2020), un monto más alto para el beneficiario y otro nombre.: se espera que se acelere aquello que está en ejecución y se inicien trabajos que estaban planificados, de manera que el impacto de todo lo que se está haciendo sea más visible en aquellos lugares donde más se necesita esa infrastructura.: la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunció hoy que el Gobierno está trabajando en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada. Estará dirigido a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones. Estiman que la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres.