Plaini y el futuro del FDT: "No discuto hombres ni mujeres, el tema es hacia dónde nos encaminamos"

A diez días de las PASO, el legislador bonaerense del Frente de Todos y secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, hizo referencias al futuro del gobierno del Frente de Todos. Valoró los cambios establecidos por el presidente Alberto Fernández y bregó por un mayor acompañamiento de la sociedad. Asimismo, manifestó sus inquietudes sobre el proyecto de flexibilización laboral que augura Juntos por el Cambio.

¿Cómo está valorando las acciones del gobierno, particularmente en lo que respecta a los cambios en los gabinetes nacional y provincial, y las medidas económicas que están anunciando?- Hay una reacción rápida del Gobierno frente a la situación de la adhesión de precandidatos en candidatos de las PASO. En nuestra fuerza fueron a votar menos personas y sacamos menos votos. Se concibe en términos generales como una derrota pero la verdadera elección va a ser el 14 de noviembre.¿Cómo se proyecta la dirigencia sindical en lo que podemos considerar la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández?y eso es fundamental. Estamos trabajando en esa dirección: lo primero que tenernos que resolver, lograr¿Estima la posibilidad de un solo secretario general o una suerte de triunvirato o algo por el estilo en la conducción?Hablando de políticas de empleo y derechos laborales, ¿Qué tal mal le cayó el proyecto de Larreta vinculado con el fin de las indemnizaciones?- Es el pensamiento neoliberal que tienen.¿Cómo apreció el avance relativo a la conformación del piso del cupo feminismo?- Tenemos que poner en práctica lo que ya tenemos estatudinariamente. Hay una confusión. Quiero recordar que en el Estatuto de la CGT está la Ley 25664 y su reglamentación que es el decreto 514/03. Lo que sucede es que la CGT está organizada por representación de las distintas organizaciones confederadas. ¿Qué sucede? Las organizaciones sindícales cumplen con el cupo del 30 por ciento que dice la ley pero sucede que a la hora de convocar a una secretaría generalmente viene el sector de los hombres, pocas mujeres.Volviendo a los funcionarios nacionales, ¿Cómo lo está viendo al ministro Moroni? Es otro de los que está en la cuerda floja,¿Usted le picaría el boleto?- No soy yo quien evalúa esas cosas. Sería muy impertinente de mi parte. Primero, no discuto hombres ni mujeres. Eso es una potestad del Presidente y el problema no es un ministro o un secretario de Estado.Claro, ¿pero está conforme con la política llevada a cabo en esta área?