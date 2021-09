Macri festejó una carta de un dirigente PRO de La Rioja en que denuncia a Bullrich por campaña sucia

Sahad -que tenía apoyo de Macri y Larreta- salió tercero en las elecciones con el 11 por ciento de los votos y se bajó de las próximas elecciones para evitar que la división opositora favorezca al Frente de Todos. Así las cosas, la única lista que competirá en La Rioja será la impulsada por el radicalismo y Bullrich, que encabeza Juan Amado.

Felicito a Julio Sahad. Su gesto lo engrandece. Espero que su ejemplo sea seguido por todos nuestros dirigentes. pic.twitter.com/tCL36P4MM0 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 26, 2021

El ex presidenteagitó la interna con la dirigente, al felicitar al diputado riojano del PRO Julio Sahad por bajarse de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, y demostró que la relación entre ambos quedó muy dañada tras el cierre de listas y la campaña para las primarias.El ex mandatario felicitó al diputado por bajarse de las elecciones generales y evitar así que el peronismo se quede con las dos bancas en juego en La Rioja. En esa provincia, Juntos por el Cambio fue dividido y de repetirse el resultado de las PASO se quedaría sin escaños en la Cámara baja., disparó Sahad contra Bullrich en un comunicado a traves de Twitter.Macri compartió la carta de Sahad contra la presidenta del PRO y mandó un mensaje hacia su ex socia política., escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter.La discusión previa al cierre de listas -cuando el ex presidente se fue a Europa y le dejó el camino allanado a Rodríguez Larreta- dejó muy dañada la relación entre Macri y Bullrich, la ex ministra ya no se mueve en línea con los intereses del ex mandatario..Esto último quedó en evidencia en varias internas provinciales donde Macri y Bullrich se enfrentaron directamente. El caso de La Rioja es uno, pero también chocaron Tucumán y, el caso más emblemático, en Córdoba, donde Macri jugó su carta más arriesgada y salió golpeado.