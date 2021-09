Las ventas de supermercados superan a los niveles del 2019

Luego de mucho tiempo sin dar buenas noticias, los datos de consumo vienen acumulando algunos meses de buena dinámica.0. Pero, además, hubo crecimiento también respecto a los niveles del 2019, previo a la pandemia y durante el último año de Cambiemos en el Gobierno: la mejora fue de 5,1% real, en ese caso. La recuperación del consumo es lenta pero ya viene superando a la de la inversión.El de las ventas en los supermercados es el primer dato oficial de consumo publicado hasta ahora. Lo hizo el Indec a través de la Encuesta de. Ahí cabe destacar que el nivel de ventas de los mayoristas creció 7,9% real respecto a julio del 2020. Pero además pegó un salto extraordinario de 14,1% en la comparación real con el mismo mes del 2019.El caso de los shoppings es distinto. Ese dato también fue publicado por el Indec, a través de la. Lo cierto es que mientras que los supermercados y los mayoristas no se vieron tan afectados por la Fase 1, y de hecho tuvieron crecimiento en sus ventas por ser esenciales, los shoppings sufrieron cierres prácticamente absolutos en todo el país, con caídas de la actividad que llegaron a acercarse al 100% en los peores meses.Por eso, el rebote en shoppings es mucho más fuerte. En julio, por caso, las ventas crecieron 285,7% respecto al mismo mes del año pasado. En cambio, al comparar con julio del 2019, todavía con protocolos y con una fuerte contracción del PBI provocada por la pandemia, la baja de las ventas fue de 34,4%.Si bien son los primeros datos de consumo oficiales del segundo semestre que se publicaron hasta ahora, lo cierto es que lo ocurrido en supermercados, mayoristas y shoppings es solo una parte del consumo. El último dato completo del gasto de los hogares fue el referido al segundo trimestre del 2021, publicado también por el Indec a partir de la. En ese período, creció 1,1% respecto al primer trimestre y fue, de hecho, el factor de la demanda que traccionó a la economía para que no acentuara su caída en plena segunda ola. La inversión, por primera vez, se movió por debajo del consumo y quedó en 0%.Así, el gasto de los hogares tuvo cuatro trimestres al hilo de crecimiento, cosa que no ocurría desde el primer trimestre del 2017. Un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav) afirmó sobre lo que se viene:La recaudación de IVA de agosto fue otro dato relevante: da cuenta, principalmente, de los niveles de consumo de julio y de la capacidad de pago de las empresas en el mes posterior. Respecto a 2019 mostró una caída real en torno al 10%.Además, lamostró que las ventas minoristas deque también siguen inmersas en el pozo al comparar con el 2019, vienen registrando una cierta recuperación, acercándose al 0%. En agosto la contracción fue de 6%, menor al 11% de julio y al 16% de junio.