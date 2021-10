La oposición insiste en que la citación a Macri por el espionaje al ARA San Juan es electoralista

De manera insólita, el ex ministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano, salió a defender a su ex jefe, Mauricio Macri, tras la citación a declaración indagatoria en el marco de la causa por espionaje ilegal de los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan.

Para el ex titular de la cartera judicial "es muy poco serio" citar al ex mandatario sin una imputación previa mientras Macri está en Miami. "Me hace acordar a experiencias de Venezuela. Un Juez de Azul que está interinamente en Dolores y de un día para el otro decide llamar a un ex presidente sin imputación, sabiendo que está en el exterior. Muy llamativo, es muy poco serio", consideró el ex funcionario cambiemita.Para él,Cabe señalar que la Justicia también le dictó la prohibición de salida del país. Decisión tomada por juez federal subrogante de .Dolores, Martín Bava. La citación sería el jueves 7 de octubre.Sin embargo,