Máximo Kirchner: "Vidal está más preocupada por quedarse con la presidencia de la cámara que por conciliar leyes"

"Es una pena que la candidata de la Ciudad de Buenos Aires esté más preocupada por quedarse con la presidencia que con conciliar leyes"

El diputado nacional del Frente de Todos,manifestó su interés en el tratamiento de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos y en que la sesión sirva al conjunto de la sociedad, "más allá de que estaban distraídos en las últimas semanas con quedarse con la presidencia de la Cámara,".Así lo remarcó al ser consultado sobre la presencia de la oposición en el día de mañana. El titular dle bloque oficialista profundizó en este sentido y criticó a María Eugenia Vidal:En ese sentido, agregó: "Pero no me soprende, es la misma actitud que tuvo cuando gobernaba la Provincia de Buenos Aires y".En otro momento de la entrevista con El Destape Radio hizo alusión al endeudamiento generado durante el gobierno de Juntos por el Cambio,y resaltó que las decisiones económicas que tomaron Macri, Larreta, Vidal y Santilli "causaron un impacto muy profundo en el presente y en el futuro de la Argentina".Sobre este punto sostuvo que ", en la educación, en el sector privado y los comerciantes" y dijo que lo que los preocupa es ver cómo se resuelve y cuál es la visión que tiene Horacio Rodríguez Larreta en este eje ya que no ve diferencias con Mauricio Macri. Para cerrar se refirió al resultado electoral, "no hay que vivirlo como un drama" y a los cambios en el gabinete los considerócomo una suerte de oxigenación que es parte de una construcción para seguir mejorando.. concluyó.