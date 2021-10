La Justicia allanó la cancha de River por el incumplimiento del aforo en el polémico Superclásico ante Boca

La Justicia allanó el estadio Monumental de River Plate debido al incumplimiento del aforo que fue visible durante el Superclásico que el Millonario le ganó a Boca Juniors el domingo en un encuentro con polémica por el mal arbitraje de Fernando Rapallini

Según el club de Núñez, se registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental y el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación. Sin embargo, desde la Justicia, con números y cálculos de los organismos de seguridad, calculan que hubo alrededor de 50 mil personas en las gradas por lo que la violación del máximo permitido ascendería a unos 15 mil individuos.En la primera fecha con autorización para el regreso del público tras un año y medio de restricciones por la pandemia de coronavirus, el estadio Antonio Vespucio Liberti fue habilitado para albergar 36.000 espectadores. Pero la fiscalía especializada en los eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires calcula que entraron unos 50.000 hinchas para ver el partido.La fiscalordenó el procedimiento que llevó a cabo el cuerpo de investigaciones judiciales. Secuestraron, según informaron distintos medios, toda la información que tiene que ver con los accesos, como las cámaras de video y el software de los molinetes. Buscan saber cuánta gente pasó efectivamente, si hubo molinetes liberados, algún acceso no declarado y cuántas entradas de protocolo entregó River.La acusación al club tiene que ver con la violación del artículo 205 del Código Penal, que indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.También, según explicaron desde Núñez, “hubo un problema en los molinetes con gente que se empezó a acumular porque le daba error el carnet, y por un tema de seguridad, se decidió junto con los responsables del operativo que pasaran cuando ya estaba por comenzar el partido”.Hoy el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens, aseguró que el Gobierno nacional tomará “medidas correctivas y preventivas” para garantizar el aforo del 50 por ciento en los estadios del fútbol argentino, un cupo extralimitado en algunos casos.El funcionario admitió que el Gobierno analizó “con preocupación” las escenas de algunas canchas este fin de semana, en las que la percepción visual daba cuenta de un notorio desborde en el número de asistentes. ”Hoy a primera hora el jefe de Gabinete Juan Manzur me pidió que hablara con cada una de las jurisdicciones, que pidiéramos informes sobre lo sucedido para saber si se había superado la capacidad y estamos esperando los resultados”, señaló..”La idea que tenemos, en principio, es tomar medidas correctivas y preventivas para que no vuelva a suceder. Después, por supuesto, que si no se cumplen con las condiciones vamos a tener que tomar otra determinación”, avisó.