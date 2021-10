Crescimbini: "El oficialismo no puede hacer cualquier cosa a costa de ganar una elección"

“Nadie de nuestro bloque tenía problema con los temas a tratar. En mi caso, sigo estando a favor. Y mi compromiso súper-militante con el tema de aprobar la Ley de Etiquetado es muy necesaria"

, expresóal referirse a la sesión frustrada en donde el Frente de Todos buscaba avalar la Ley de Etiquetado Frontal pero su interbloque, Juntos por el Cambio, bloqueó al no dar quórum.No obstante, la legisladora del PRO expresó: "Pero lo que se dio este martes tiene que ver con lo siguiente:”.La joven legisladora señaló que “no tenían el quórum ni el deseo de negociar no solo con este tema sino con otros temas que tienen que ver con la modificación de la ley de alquileres o la emergencia educativa”.insistió.Tras este hecho, desde el FDT tildaron a JxC de representar intereses empresarios y lo vincularon también a la especulación electoral. “El planteo de ayer no tiene nada que ver con el oportunismo ni con la especulación. Tiene que ver con temas que son importantes para Argentina, que venía sucediendo a partir de formas consensuadas y el diálogo”, recalcó.Y subrayó:A su entender, “se trataba de proyectos importantes y el oficialismo se cortó solo. Ojala podamos incorporar todos estos temas, hasta la Boleta Única que es un tema que en algún momento hay que discutirlo porque siempre parece que no es el tiempo adecuado”.Por otra parte, valoró los avances en materia de vacunación contra el COVID pero advirtió al gobierno sobre el hecho de supeditar las aperturas de actividades a una cuestión electoral.sostuvo.Y expresó: