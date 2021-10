Senado: tras los aplausos a Esteban Bullrich, se aprobó el rechazo al avance de Chile sobre territorio argentino

el Senado nacional trabaja y aprobó hoy un proyecto de Declaración para expresar su “más enérgico rechazo” a la “pretensión del Gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental” por sobre aguas territoriales de la República Argentina a través de un decreto firmado el 27 de agosto pasado por el presidente chileno, Sebastián Piñera

hubo un sentido aplauso para el senador de JXC, Esteban Bullrich, quien lo recibió hoy de sus compañeros de banca en el inicio de la primera sesión presencial del Senado

En la primera sesión presencial tras más de un año y medio,El proyecto también califica a la norma como una “violación al Tratado de Paz y Amistad celebrado con la Argentina en 1984” que desconoce “la demarcación del límite exterior de la plataforma continental” de conformidad con “la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.Los senadores ratifican “su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el cual se ajusta” al tratado firmado entre los presidentes Raúl Alfonsín y Augusto Pinochet en 1984.El tratado fue “reflejado en la Ley Nacional 27.557, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 4 de agosto de 2020 y promulgada por el Poder ejecutivo el 24 de agosto del mismo año”.El proyecto también rechaza “el intento de apropiación por parte de Chile de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convemar y del Tratado de Paz y Amistad”.Finalmente, reafirma su “adhesión a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta a la pretensión del Gobierno de Chile en cuanto a que la misma no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.Antes, la sesión había atravesado algunos momentos que dejaron perlas. En primer lugar,Es que después de que la sesión abriera a las 14.25 con la presencia en el recinto de 62 senadores, la Vicepresidenta señaló que de los 10 senadores ausentes, ocho pertenecían a la bancada opositora de Juntos por el Cambio.La ironía tiene un trasfondo y es que durante toda la duración de la peor etapa de la pandemia, desde la oposición rechazaban el protocolo mixto de sesiones y pedían el retorno a la presencialidad.Además,. Es que el parlamentario fue diagnosticado durante la pandemia con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), luego de haber comenzado a no poder expresarse con fluidez.En un gesto inusual, donde están vedados por reglamento los aplausos a diferencia de la Cámara de Diputados, los senadores de todas las bancadas aplaudieron a Bullrich por su lucha contra la enfermedad después de que el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, ponderara su esfuerzo.“Me alegra mucho verlo a [Estaban] Bullrich acá con nosotros”, comenzó Mayans, y agregó: “Evidentemente está pasando un momento duro, pero tiene fuerza de espíritu”. En ese momento fue Cristina quien encabezó los aplausos que fuerons seguidos por todos los presentes. La vice, en ese marco, no pudo ocultar su emoción.