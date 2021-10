José Mayans: "Mauricio Macri no está ajustado a derecho"

"no está ajustado a derecho, lo mismo pasa con su asesor, el que hizo el verdadero desastre, Pepín Rodríguez Simón, que esta en uruguay prófugo de la justicia argentina"

"yo no me quejo, ni opino en contra, pueden hacerlo, nada más que la actitud que tienen es 'si no juntan los numeros es problema suyo' y me parece que no es así porque la democracia necesita del trabajo permanente de las instituciones"

"por esto también tiene que ir a rendir cuenta frente a la justicia"

El senador nacional por Formosa,, se refirió a la ausencia del ex primer mandatario a la citación que le hizo el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, por la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan,, y acotó, "obviamente tiene la misma actitud de no presentarse frente a la justicia",En este sentido sostuvo que "todos somos iguales ante la ley dice nuestra constitución, nadie tiene coronita, esto no es una monarquia o una realeza, acá todos somos iguales, no hay sangre azul en Argentina" y remarcó que debe rendir cuenta como todo ciudadano, "también por el presupuesto de 2016 y del 2017 que estaremos tratando proximamente"., comentó el jefe del bloque oficialista.Acerca del regreso a la presencialidad de la Cámara Alta, Mayans indicó que hay temas importantes que van a necesitar la convocatoria de la comisiones y que haya quórum para los despachos por lo que adelantó que. También destacó el trabajo realizado durante este último año y medio de sesiones virtuales con 180 leyes, 1200 reuniones y el trabajo de las comisiones.El senador profundizó en la necesidad del quórum, advirtió que la oposición intentó que no se lograse y agregó que. Resalto que es la estrategia que tiene cada uno y que desde la oposición creen que así les va a ir bien electoralmente.Sobre la rendición de cuentas de 2016 manifestó que fue el inicio de toda la política de usura, robo y fuga, ", desconocer el congreso, el parlamento, la ley de administración financiera y la Constitución". El legislador dijo que Macri quiso cambiar el presupuesto general con un DNU cuando sólo se puede hacer mediante una ley y enumeró otras definiciones que dice inconstitucionales como la modificación de las asignaciones a inteligencia, el endeudamiento y la modificación del programa de inversión pública.Para cerrar analizó quey que de aprobar las cuentas sería practicamente desconocer la constitución y la función que tiene cada uno en un sistema republicano,, concluyó Mayans.