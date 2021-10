Alberto Fernández: "Salgamos a hacer la epopeya para que nuestra patria sea el país que nos merecemos"

#FrenteDeTodos | @alferdez: "Miraba una foto donde sonrientes estaban en Miami el presidente que se fue y su ministro de Economía. Mientras brindaban, sigo peleando con el FMI porque el año que viene hay que pagar USD 19 mil millones". pic.twitter.com/3N5VEWqNnh — Política Argentina (@Pol_Arg) October 7, 2021

El presidenteafirmó que el Gobierno nacional va a cumplir con todos los compromisos que asumió en 2019 y ratificó su compromiso de cambiar planes por trabajo "para que todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal", al encabezar este jueves un acto junto a organizaciones sociales y movimientos populares.De cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, el primer mandatario aseguró que los integrantes del Frente de Todos están "más enteros que nunca" porque la coalición de Gobierno sabe que "quedan por cumplir muchos compromisos" con el pueblo, y son esos los que los impulsan "a no bajar los brazos y seguir trabajando incansablemente"., enfatizó ante más de 40 mil personas en la cancha de Nueva Chicago.Por otra parte, Fernández apuntó contra el ex mandatario Mauricio Macri y el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne:En ese sentido, señaló que necesita la Argentina en la que "los empresarios no especulen sino que produzcan" y afirmó que "nunca deja de asombrarle" que "los más humildes son los que tienen el corazón más solidario en esta patria", al efectuar un agradecimiento a los sectores sociales que prestaron ayuda durante las tareas de asistencia por la pandemia de coronavirus.Por último, sostuvo que el país va a transitar "un nuevo tiempo" y ratificó que "el tiempo de la desdicha, el dolor y la enfermedad quedó atrás"., concluyó.Bajo la consigna “Por la unidad y la victoria”, el Presidente compartió el acto con Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, líderes de las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos, y la candidata a diputada nacional por Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes. Del concurrido acto participaron organizaciones sociales como Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Octubres, Organización 25 de Mayo, CTD Aníbal Verón y Corriente Nuestra Patria.