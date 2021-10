El schiarettismo calificó a Larreta de "porteño mentiroso" y "burda imitación" de Macri

En las PASO, el conjunto de las boletas de JxC consiguió el 47,80% de los votos frente al 24,44% de las boletas de Hacemos por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti.

El diputado cordobésacusó a Horacio Rodríguez Larreta de "porteño mentiroso" y "burda imitación" del ex mandatario Mauricio Macri, luego que el jefe de Gobierno apuntará contra el gobernador local, Juan Schiaretti, por acompañar los proyectos del Frente de Todos en el Congreso., enfatizó el legislador.En esa línea: agregó:En cuanto a, visitó Córdoba y se mostró en una foto de unidad tras la dura interna provincial de Juntos por el Cambio que se desencadenó el 12 de septiembre, y que tuvo como vencedor al ex senador e intendente capitalino, Luis Juez. La intención es clara: promover impulsar un proyecto de gobierno provincial hacia 2023 y conseguir la mayor cantidad de bancas en 2021, lo que resultará inevitable que haya la exposición de diferencias abiertas con el gobernador Juan Schiaretti.Consultado si el gobernador puede ejercer un rol opositor al Gobierno, Rodríguez Larreta puso en duda esa características al afirmar que “eso lo tiene que definir Schiaretti”., dijo en declaraciones a La Voz del Interior.El jefe de Gobierno porteño aclaró que “hace meses que no habla” con el mandatario cordóbes, y manfiestó que es “muy prematuro” hablar de una alianza con él para un proyecto nacional de cara a 2023.“Tenemos un gran equipo en Córdoba y, como ahora, será la gente quien defina quién es el candidato único del espacio. Definitivamente estamos construyendo un proyecto provincial”, resaltó sobre las aspiraciones de Juntos por el Cambio en la provincia.