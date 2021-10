El FMI definirá "muy pronto" la continuidad de Kristalina Georgieva en su puesto

El directorio del Fondo Monetario Internacional(FMI) resolverá “muy pronto” si su directora gerente, Kristalina Georgieva, continúa al frente del organismo luego de haber sido acusada por favorecer a China en un informe cuando era directora general del Banco Mundial.

Georgieva recibió el apoyo de Francia y de los países europeos en general pero aún queda por conocer la resolución de Estados Unidos, que parece reticente a dar su acuerdo.

Desde el Ministerio de Economía argentino, en tanto, temen que un cambio en la dirección del FMI retrotraiga los acuerdos ya alcanzados con el organismo. Georgieva, hasta el momento, representaba una aliada a la hora de negociar la reestructuración de la deuda.

La decisión que anuncie entonces el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como mayor accionista del Fondo Monetario Internacional (FMI), tendrá entonces un peso decisivo en la continuidad o no de la directora gerente del organismo.

La investigación de WilmerHale señaló que la directora general del Banco Mundial, en ese entonces Georgieva, implementaron una "presión indebida" sobre el personal del Banco para impulsar la clasificación de China en el informe "Doing Business 2018".

Desde el directorio del FMI aseguraron a través de un comunicado que se realizaron "progresos significativos" sobre lo ocurrido y que se "acordó pedir nuevos detalles con el objetivo de llegar a una conclusión muy pronto”. Según pudo saber la agencia de noticias AFP,Según se comentó, en ese momento el Banco Mundial intentaba obtener de parte de China un aumento de capital.El resultado de esta investigación llevo a que el Banco Mundial cancelara el Doing Business que se venía publicando desde 2003. Uno de los organismos que salió a cuestionar el rol de Georgieva en este tema fue nada menos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que indico que estaba analizando los que calificó como "hallazgos serios".Las críticas sobre el tema llevaron a que la revista The Economist pida directamente la renuncia de Kristalina. Los argumentos que utilizaron son bastante razonables, según adhieren economistas internacionales, "el Fondo cuenta con un influyente departamento de investigación propio. También es el custodio de los estándares de datos para las estadísticas macroeconómicas del mundo", indicó el artículo.Justamente esta semana se conocerá el análisis económico de los miembros del Fondo (unos 190 países) contenidos en su tradicional informe “Perspectivas de la Economía Mundial (WEO)”.El pedido de remoción de la Georgieva es en función de que no existan dudas de la objetivad de los informes que elabora el Fondo, explican especialistas en Washington.La titular del FMI, en su momento, rechazó la denuncia al señalar que “, expresó en un escueto comunicado.