Alberto Fernández: "Hay que terminar con el tiempo de las disputas, en la grieta solo se vive peor"

El Presidente de la Nación viajó a Tucumán donde realizó recorridas por empresas y barrios y cerró su visita con una actividad en la que manifestó la necesidad de dejar las divisiones y construir todos de la mano por más justicia social, "la pandemia le sirvió a muchos para profundizar la grieta, pero en la grieta solo se vive peor".A su vez, criticó a la oposición por el endeudamiento generado durante el gobierno de Mauricio Macri,advirtió y añadió que cuando la Argentina se endeuda se refleja en la postergación de empresarios, trabajdores y estudiantes.En este sentido Alberto Fernández advirtió que algo se debe haber aprendido del último tiempo, y remarcó. También insistió en el no a la deuda externa, "el endeudamiento no lo paga una entelequia llamada Argentina sino todos los ciudadanos y ciudadanas".El Presidente puntualizó sobre Mauricio Macri e indicó que mientras desde el ejecutivo están trabajando para resolver las diferencias con el FMI,Para cerrar retomó el nuevo eje de la campaña enumerando aquello a lo que el Frente de Todos le dice que Sí y que NO y subrayó la importancia de que no quede gente al margen, "para dejarlos al margen están ellos".