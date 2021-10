Detuvieron al represor y apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento

Tras permanecer casi 20 años prófugo fue detenidoapropiador de Ezequiel Rochistein Tauro –que nació en cautiverio en la Esma en 1977– y represor de la Fuerza Aérea. El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención. Circulaba con una identidad falsa.", definieron desde Abuelas de Plaza de Mayo.Vázquez Sarmiento integró el servicio de Inteligencia de ladurante la última dictadura cívico militar eclesiástica. El Juzgado Federal número 6 lo buscaba desde 2003, tiempo en el que empezó a huir de la Justicia. Rafecas tomó la dirección de ese juzgado la semana pasada, tras salir sorteado luego de que Rodolfo Canicoba Corral lo dejara vacante tras jubilarse. Una de las primeras decisiones que tomó el juez fue darle impulso a la búsqueda de Vasquez Sarmiento, quien había sido denunciado a principios de siglo en la causa por la apropiación de Guillermo Pérez Roisimblit, hijo de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, secuestrados por la Fuerza Aérea en la RIBA y ella trasladada a la Esma para parir. Tiempo después tendría también una causa para él solo: la que investigaba la apropiación del hijo del matrimonio Rochistein Tauro, también nacido en la Esma.En 2013,. Alli, ese año, el magistrado dictó una orden de captura pero nunca pudo indagarlo, pues permanecía prófugo.Por pedido de, la semana pasada la Policía de Seguridad Aeroportuaria se involucró en la búsqueda. Y después de casi 20 años, un dato apareció. Desde la fuerza aseguran que nunca antes, en 19 años, fue convocada a trabajar para dar con el paradero de Vásquez Sarmiento. El jueves efectivos de esa fuerza lo interceptaron llegando a una vivienda localizada en Ituzaingó, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Personal policial lo identificó saliendo de la casa de su esposa, a unas diez cuadras de donde fue abordado.Fuentes de la causa y de la fuerza relataron que ante el pedido para que se identifique, el represor negó ser Vásquez Sarmiento y dijo que no contaba con documentos de identidad encima que certificaran sus dichos. Los efectivos de la PSA lo trasladaron a las dependencias de la fuerza en Ezeiza para cotejar huellas digitales. De camino, confesó y los análisis lo confirmaron.La causa de la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, la primera en la que fue involucrado Vásquez Sarmiento, es un desprendimiento de otra causa por apropiación: la de Guillermo Pérez Roisimblit, hijo de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, hermano de Mariana Pérez. El nombre del apropiador aparece en una de las denuncias que recibe Abuelas de Plaza de Mayo, y que relata una escena en la que dos hombres le llevan a una mujer que amamantaba a su hije a un bebé que no paraba de llorar para que lo calme con su pecho. Los dos hombres eran el represor y apropiador de Guillermo, Francisco Gómez, y Vásquez Sarmiento., cuenta Mariana Pérez a este diario.Cuando desde Abuelas emprenden por vía judicial la investigación, encuentran una denuncia previa por el caso de Ezequiel y de la otra hija del matrimonio de Vásquez Sarmiento y su esposa en la que se habían solicitado partidas de nacimiento.Dos años después, los casos siguieron por separado. Fue entonces cuando, al ser citado a brindar declaración indagatoria por la apropiación de Rochistein Tauro,Vásquez Sarmiento se profugó. Marzo de 2002.Recién en septiembre de 2010, Abuelas pudo dar la información sobre la restitución de la identidad del nieto número 102 en la historia de búsqueda e identificaciones de bebés robados durante la dictadura por parte del organismo de derechos humanos. Ezequiel, quien se resistió durante años, finalmente supo que era hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados un bar de Hurlingham en mayo de 1976, detenidos clandestinamente en la Comisaría III de Castelar yMaría Graciela fue trasladada a la Esma, donde Ezequiel nació algún día de noviembre, no sabe cuál.45 años después de los hechos, 20 años después de que la Justicia tuviera su nombre como uno de los responsables de secuestros y robo de bebés, desde Abuelas de Plaza de Mayo lo consideran”, definió Emanuel Lovelli, uno de los abogados del organismo.Vázquez Sarmiento tiene una segunda orden de captura, como represor de la Fuerza Aérea, librada en 2013 en la megacausa del Primer Cuerpo, también a cargo de Rafecas, en el Juzgado Federal 3.Fue, además, quien entregó a esa niña, hoy querellante en la causa, a su familia paterna.A José lo secuestran el 6 de octubre en la juguetería que atendía, en Martínez, provincia de Buenos Aires. Con él, la patota va hasta el departamento en el que vivía con Patricia y la beba de ambos. Las secuestran a ambas. Varias horas después, Mariana es entregada a su familia paternaEl represor es uno de los integrantes de la RIBA que falta juzgar, luego del primer juicio oral y público en el que el dictador Omar Graffigna y Gómez, entre otros, fueron condenados hace cinco añosdefinió Mariana Pérez.