Máximo Kirchner: "Cuando asumimos el compromiso de laburar para la gente, estuvimos dispuestos a bancarnos todo"

entrega de escrituras a familias del barrio

El jefe del bloque oficialista en Diputados,, señaló que "las cosas cambian cuando el pueblo se mete en los lugares donde se toman las decisiones" y aseguró que "no lo tiene que hacer pidiendo permiso sino avanzando y organizados", al encabezar este sábado un acto en La Matanza., postuló el diputado nacional, y agregó: "Los y las necesitamos adentro de todos lados, les pido que no se alejen, porque si se alejan de donde se definen las cosas nada va a cambiar"."Llegando al club veía un hermoso mural que han hecho en el barrio con el padre Bachi recibiendo a mi viejo. Diferentes ausencias. Muy sentidas que tenían algo en común: Bachi y Néstor creían en la gente.", expresó Máximo Kirchner en referencia el sacerdote Basilicio Brítez, conocido por todo el pueblo matancero como “el padre Bachi”, quien falleció en septiembre del año pasado, y al ex presidente Nestór Kirchner.En ese sentido, Máximo recordó la visita del ex mandatario a "Villa Palito" 17 años atrás. "Era un país que parecía no tenía futuro, pasaron 17 años de aquella visita y el tiempo que ha pasado nos muestra la dimensión de lo que cuesta organizar, construir y avanzar"., agregó.El jefe de la bancada oficialista en Diputados celebró lay se refirió al discurso del intendente quien contó que su padre decía que hay tres días en la vida donde todos y todas somos iguales: cuando nacemos, cuando morimos y cuando votamos."Tenemos que lograr que no solo sean esos tres días, trabajar para que seamos más iguales muchos más días de la vida. Más iguales a la hora de acceder a la salud, a la educación, al trabajo y la seguridad", planteó.En ese sentido, le pidió a los argentinos quePara finalizar se refirió al 17 de octubre, día de la lealtad y destacó "por eso vine acá porque Palito siempre ha sido leal a Néstor y nosotros somos leales con Palito". En este punto también saludó por adelantado a las madres presentes y compartió el saludo de Cristina en un momento emotivo del discurso."Estas madres que hoy recibían la escritura son más libres, más dignas e independientes. Son dueñas y dueños sus hijos e hijas, lo serán sus nietos y nietas. Sobre esta tierra no hay miedo, son más libres. Les pido que nos ayuden y qué hagamos esto en miles de barrios porque con ustedes va a ser más fácil", concluyó.En el acto también estuvieron el intendente, Fernando Espinoza, la vicegobernadora Verónica Magario, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y el jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli. También estuvo presente Juan Enríquez, referente político y barrial responsable del proceso de urbanización de Villa Palito, hoy barrio Almafuerte.