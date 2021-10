Valeria Carreras: Todo indica que Macri no se va a presentar, especula con dilatar los tiempos

alertó que cree que el ex presidente Mauricio Macri no se va a presentar el miércoles al segundo llamado a indagatoria

algo que le resulta muy llamativo, “hace una semana el ex presidente dejó de estar en los medios

Carreras indicó que cree que el dirigente de Juntos por el Cambio va a presentar un pedido de prórroga para la citación

, la representante de la querella mayoritaria en la causa que investiga a Mauricio Macri por espionaje ilegal a las familias de los 44 submarinistas del ARA San Juan, que lleva adelante el juez subrogante de Dolores, Martín Bava,del magistrado., consideró en diálogo conCarreras añadió que el abogado defensor de Macri (Pablo Lanusse), a pesar de contar con tres días para solicitar el turno y que lo habiliten a ver el expediente, lo hizo para mañana (martes 19), el día previo a la citación indagatoria, por lo que “seguramente va a decir que no tuvieron tiempo de compulsar las actuaciones porque son muy copiosas y tienen varios cuerpos"."Si no se presenta, va a ser con excusa y pedirá otra fecha para no estar en rebeldía”, advirtió la letrada. En este sentido insistió en que piensa que no se va a presentar y agregó, el martes 12 fue a Brasil por un acuerdo con la FIFA pero”. “Macri después desaparece de la escena salvo cuando hace el tweet de Nik que fue el domingo pasado, pero nada más”.Para cerrar sostuvo que como querella mayoritaria van a seguir siendoy acotó, “como hasta ahora que hemos logrado que se rechace el pedido de autorización de salida del país de Arribas y que se intime a Majdalani, en su momento, a aportar pasajes de retorno de su viaje y no viajó”.que esta convocada para el miércoles.