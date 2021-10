El barbijo en CABA deja de ser obligatorio: desde cuándo y las nuevas medidas

El jefe de Gobierno porteño,anunció las nuevas medidas que regirán en la Ciudad de Buenos Aires, entre las que se destacan el uso no obligatorio del barbijo desde este miércoles. Conocé todas las flexibilizaciones, una por una.Tras una recorrida por el vacunatorio del Club River Plate, en el barrio de Nuñez, Larreta dio a conocer las nuevas medidas y anticipó que los alumnos de las escuelas podrán realizar, una por una; en los transportes públicos desde hoy no regirá la capacidad máxima; ya no será obligatoria la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como restaurantes; actividades al aire libre sin uso del tapaboca en las escuelas para todos los alumnos.Continuará el uso obligatorio del tapaboca en las aulas para los estudiantes, como también en lugares cerrados, abiertos donde haya concentraciones de personas, en el transporte público y en eventos masivos.