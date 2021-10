Es oficial el bono para Asignaciones Familiares de ANSES: a quién corresponde, cuál es el monto y cuándo se cobra

El Gobierno nacional mediante un decreto lanzó este martes un bono con un monto complementario para los beneficiarios de la(AUH) de la ANSES. La sumas se otorgarán en octubre y noviembre.Según informó el Gobierno los beneficiarios serán: Los trabajadores y las trabajadoras que prestenfijado en la Resolución ANSES Nº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen.Los beneficiarios y las beneficiarias de lade las Leyes Nros. 24.013 y 25.371, siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer o del segundo rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen.Los y las contribuyentes del(RS) que tributen en las categorías A, B, C o D. Las personas titulares de la Asignación por Hijo que perciban las asignaciones familiares del primer o del segundo rango fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen.El monto del complemento mensual que se abonará en el mes de octubre de 2021 consistirá en una suma no remunerativa de $5063 para las personas cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del(RS).En tanto,(RS).El monto de las sumas no remunerativas volverá a adecuarse a partir de noviembre y alcanzará la suma de $10.126 para el primer grupo y de $6830, para el segundo, -incluido en ambos el valor general de laNº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen-.