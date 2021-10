Pichetto defendió a Macri desde la puerta de su casa y le abrió la puerta de JXC a "la extrema derecha"

lo llamativo es que Pichetto reconoció que existió el espionaje sobre los familiares de los submarinistas fallecidos, pero esgrimió una insólita excusa que no se condice con lo que dice el expediente y, además, incurrió en otro error en cuanto a qué es lo que se investiga

El ex candidato a vicepresidente de Cambiemos y actual integrante de la Auditoría General de la Nación en nombre de la oposiciónensayó una insólita defensa depor el faltazo a la indagatoria por el espionaje a familiares del ARA San Juan y lo hizo desde la puerta de la casa del ex presidente, con quien se había reunido antes.Mientras el líder PRO estaba en su casa de Acassuso en lugar de en Dolores, donde la justicia federal lo convocó a dar explicaciones por segunda vez en la mencionada causa, Pichetto concluyó un encuentro con Macri y, a la salida, fue interpelado por C5N.En primer lugar,"Está muy bien el expresidente, muy tranquilo y muy sereno. Ha planteado a través de su abogado una recusación fundada, claramente, en función de dónde han ocurrido los hechos", arrancó el Auditor General de la Nación en diálogo con C5N.En ese punto, Pichetto argumentó que el espionaje no debería investigarse en Dolores porque el submarino no se hundió allí, cosa que evidentemente se aleja del derecho penal., dijo."El (ex) presidente, como en otras causas, está dispuesto a comparecer porque es inocente", agregó pese a que por ahora eso no viene sucediendo. Luego le tocó referirse específicamente a los hechos de espionaje realizado por la AFI durante la gestión de Macri comprobados en el expediente.Llamativamente, Pichetto los reconoció pero ensayó como argumentación que fueron necesarias porque los familiares de las víctimas se iban a reunir con el entonces presidente y eso requería de "precaución"., explicó.Aclaró que "de ninguna manera hubo tarea de inteligencia". Y concluyó que "es información que se obtiene de las propias redes por una cuestión de precaución", por lo que "no hubo espionaje", pese a que la información que figura en el expediente que incluye fotos de los familiares de las víctimas tomadas por los espías y también se refiere a persecuciones e intervenciones."La causa es totalmente armada, tiene que ver con la política y la intervención de un juez que no tiene competencia alguna", agregó, y ssotuvo que "es obvio que está enmarcado en el proceso político que estamos viviendo donde, indudablemente, tratar de desprestigiar al expresidente y meterlo en un tema de esta naturaleza es jugar con la sensibilidad de gente que ha perdido a una persona".. Va a comparecer cuando haya un juez que sea competente en la causa y va a clarificar este tema", insistió. "El presidente no tiene fueros, cuando haya un juez competente va a presentarse. ¿Por qué está interviniendo un juez de Dolores?", continuó.Finalmente, consultado sobre qué juzgado "prefería" para tratar la investigación, Pichetto respondió lo previsible: Comodoro Py. "En principio, sí, pero eso lo va a determinar el poder judicial. No voy más allá porque no soy el abogado", cerró.Otro tema por el que fue consultado Pichetto tiene que ver con la mirada que, hace tiempo, viene expresando acerca de la necesidad de "ampliarse" que tiene la oposición, sumando otros sectores políticos que actualmente no confluyen en Juntos por el Cambio. Hasta 2019, esa perspectiva estaba más bien vinculada a cooptar dirigentes peronistas alejados del Frente de Todos.Sin embargo, ahora manifestó que no descarta una unión con la "extrema derecha" de cara a las elecciones presidenciales de 2023., le confesó a C5N.