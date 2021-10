Espionaje ARA San Juan: el juez rechazó la recusación de Macri y volvió a citarlo a indagatoria "bajo apercibimiento de ley"

El juez subrogante de Dolores Martín Bava rechazó el intento de Mauricio Macri de apartarlo de la investigación sobre el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan y fijó el 28 de octubre como la nueva fecha para que el expresidente se presente a responder por las tareas de inteligencia ilegal que se llevaron adelante desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno.

Lanusse, en representación de Macri presentó dos escritos: en uno de ellos recusó al juez y en otro, pidió la suspensión de la audiencia de indagatoria prevista para hoy hasta que el planteo de recusación sea resuelto.

Bava fue el primer juez que llamó a indagatoria a Macri desde que dejó el poder. La causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata. El fiscal general Daniel Adler recabó la información y tomó los testimonios, aunque el juez Santiago Inchausti fue quien entendió que debía enviar el expediente al juzgado de Dolores, donde su colega Alejo Ramos Padilla investigaba una trama más amplia. La Cámara Federal de Mar del Plata coincidió con Inchausti y Bava quedó a cargo de la investigación cuando Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata.

, aseguró el magistrado respuesta al planteo formulado esta mañana por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse.De esta manera, Bava dejó sentado que el análisis y evaluación que efectuan los jueces en los casos en los que les toca intervenir son "el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba, sobre cuya base se adoptan las decisiones que corresponden".agregó.Por otra parte, dejó planteado también que "no puede dejar de señalarse que el acto jurisdiccional sobre el que pretende fundarse el prejuzgamiento alegado no constituye una sentencia definitiva ni equiparable sino sólo una resolución de carácter meramente provisorio que tiene idéntico alcance sobre la valoración de la prueba y el encuadramiento legal de los hechos".El expresidente pidió el apartamiento del juez Bava en la causa en la que está acusado de espiar a los familiares de los tripulantes fallecidos del submarino.son las causales que invocó la defensa de Macri, que este miércoles no se presentó a la indagatoria.Ante esta situación, la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó hoy la detención de Mauricio Macri.contra el expresidente Mauricio Macri "en forma inmediata", reclamó Carreras en el escrito entregado al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, según el texto al que tuvo acceso Télam.La abogada le pidió al juez tener por "acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri" y ordenar su detención con el fin de garantizar su declaración indagatoria en el caso.La letrada querellante dio por acreditada una "conducta dilatoria en el imputado" en base a una línea de tiempo que trazó desde la denuncia por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.