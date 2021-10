Grosso sobre la sesión por Etiquetado Frontal: "Entendemos que van a estar los números"

"si hay un lobby empresario dando vuelta es evidente que trabaja con Juntos por el Cambio"

El diputado nacionalmanifestó que desde el oficialismo entienden que van a estar los números para el quórum de la sesión en la que se pretende aprobar, entre otras, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos que no pudo ser debatida hace dos semanas," y remarcó las presiones empresarias para que la iniciativa no avance,En diálogo concontestó que las presiones para tratar leyes como la que propone la utilización de una boleta única no existieron esta vez, "eso fue una chicana y un intento de boicotear el tratamiento porqueya que las empresas alimentarias más poderosas del país, que son un puñado, vienen presionando" y dijo que cree que ganaron la discusión pública,Grosso planteó que esta ley implica avanzar en pasos en la salud pública y en la información pública y quelo que resaltó como un derecho básico que tenemos todos y todas y que se va a garantizar a partir de esta ley. "Esa discusión que fue muy pública y de mucho sentido común me parece que es la que generó las condiciones para que ahora Juntos por el Cambio no tenga otra alternativa y se siente a debatir".El legislador ofiacialista analizó quey recordó la primera sesión que convocaron desde el Frente de Todos para la jura de los diputados que reemplazaban a quienes habían sido convocados por Alberto Fernández para el ejecutivoTambién nombró la primera ley de responsabilidad social y solidaridad productiva que mandó el Presidente de la Nación, "fue boicoteada, votaron en contra pero aparte intentaron que no se sesione" y afirmó queA su vez alertó que si la elección la gana la oposición no tiene dudas que van a intentar boicotear y poner la mayor cantidad de palos en la rueda, "llámese eso pedir la Presidencia de la Cámara, que no corresponde porque ha sido así en la historia, o cualquier otra estrategia porque" y advirtió que han tenido una actitud obstruccionista.Para cerrar indicó que "despues de 4 años de gobierno neoliberal la Argentina estaba para que todos colaboremos y ellos no tuvieron ese prurito, así que" y sostuvo que tienen que trabajar "parapor sobre todas las cosas para". "Eso nosotros lo tenemos que hacer ganemos o perdamos estas elecciones", concluyó.