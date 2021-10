Darío Nieto expuso a Macri y afirmó que tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI"

El exsecretario privado del ex presidente Mauricio Macri y candidato a legislador porteño, Darío Nieto, defendió al ex mandatario, alegando persecución judicial en la causa que lo investiga por espionaje ilegal, pero afirmó que Macri tenía conocimiento sobre el funcionamiento de la AFI.

En diálogo con La Nación, Darío Nieto utilizó la misma estrategia que el resto de Juntos por el Cambio y el propio Mauricio Macri para evadir la acusación sobre el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, hundido en el mar Argentino en 2017., aseguró."Juntos por el Cambio sacó un comunicado diciendo que Macri se está ajustando a derecho. Seamos conscientes de que el abogado de Macri se presentó en la Justicia", insistió.En ese sentido, aseguró que Macri "está muy tranquilo con lo que ha hecho toda su vida y en sus cuatro años de gestión". "No teme ir preso, pero entiende que hay una persecución y un apriete muy grande del Gobierno sobre la Justicia", manifestó.Consultado acerca del conocimiento que el ex jefe de Estado tenía del desempeño de los servicios de inteligencia, el secretario, como quien quiere tapar con una falla menor un desastre mayor, blanqueó:. De todos modos, para sumar más dudas a lo planteado, aseguró: "Yo no manejé la gestión de la AFI ni la conozco"."Históricamente, el tema de inteligencia fue un tema complicado en la Argentina. En este caso, calculamos que fue un grupo de cuentapropistas. Pero no soy quién para evaluar la gestión de inteligencia porque no es un tema que yo conozco ni mucho menos", recalcó.Como a la Justicia no le fue indiferente su estrecha vinculación con el expresidente, Nieto comenzó a ser investigado en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que están procesados Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Silvia Majdalani. De hecho, le allanaron el domicilio.De todos modos, la Justicia dictó la falta de mérito en el caso y Nieto apuntó:En ese sentido, aprovechó la ocasión para afirmar, no sólo que "no" había presiones a jueces sino que "había independencia de los tres poderes". Cuando le preguntaron sobre las mesas judiciales, la jugó de desentendido y sintetizó: "¿Qué significa 'mesa judicial'?"