Diferencias entre los empresarios por el congelamiento: ¿quién los controla los precios?

expresó una sensación de deja vú sobre la medida del gobierno

las organizaciones sociales ya controlan los precios desde hace bastante tiempo y dijo que es una práctica a la que no se oponen

Grinman advirtió que notan que "hay una especie de estigmatización del empresariado"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC),manifestó que no le molestan los controles realizados por las autoridades competentes sino que les "" y remarcó que a partir de esto puede llegar a suceder alguna situación compleja.A su vez, "en los últimos 80 años hemos vivido varias de estas, siempre con los mismos resultados,, no sólo en la Argentina sino en ningún lugar del mundo" y acotó que es como si alguien tiene fiebre y para disimularla pone el termómetro en la heladera.Por su parte, director de Relaciones Institucionales de Chango Más, planteó que. Tambien indicó que tuvieron 30 inspecciones en todo el país y en todas les dijeron que estaba todo correcto.En relación al congelamiento analizó que "" y resaltó que en los últimos 14 años fueron parte voluntaria para establecer una referencia de valores. Quiroga se mostró sorprendido por la declaración de Feletti acerca de cadenas que no quieren cumplir la iniciativa.y que "ser empresario en la Argentina es una actividad de riesgo” a la vez que dijo que la media de utilidad mundial del sector de supermercados es 3,5% mientras "en el país en el mejor de los casos llega al 1,2%"., mientras, el gobierno busca cerrar acuerdos mano a mano con distintos empresarios del sector que le otorgen peso y sostenibilidad al congelamiento.