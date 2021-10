Alberto Fernández le entregó al Pepe Mujica el Collar de la Orden del Libertador San Martín

resaltó que como presidente del país vecino fue capaz de volver a unir a Argentina y Uruguay, con generosidad y diálogo abrió las puertas al reencuentro

estoy preocupado por la relación de la Argentina con Uruguay

"son parte vital de nuestra América Latina y tienen que tener conciencia del mundo que se nos viene encima"

El Presidente, antes de darle la distinción hizo un repaso por la vida política de José Mujica,, "a esta altura Pepe no es un politico, aunque lo sigue siendo, es alguien que nos invita a reflexionar sobre el tiempo que nos toca vivir".También expresó que la entrega del collar es un reconocimiento "no de tu amigo Alberto Fernández, sino del pueblo argentino a tu generosidad y tu grandeza" y. "Es un actor central para la unión y el crecimiento de latinoamérica", sumó.Por su parte,agradeció la condecoración y remarcó la historía conjunta de ambos países, ", entendamos que el río que separa también une, que vivimos en una América balcanizada y que somos una hoja al viento en un mundo que se está construyendo alrededor de grandes unidadades".A su vez, el ex presidente uruguayo, "por favor, quiéranse un poco más, discrepen todo lo que quieran pero construyan y luchen por un nosotros". Mujica insistió para concluir,