Santilli defendió a Macri por el espionaje al ARA San Juan pero se confundió de causa

El candidato a diputado nacional de Juntos Diego Santilli fue uno de los dirigentes que sumó su apoyo al ex presidente Mauricio Macri, que será indagado en los tribunales federales de Dolores en el marco de la delicada causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el naufragio del submarino ARA San Juan.

Nos disculpamos. En el tweet anterior hubo un error involuntario. Ya fue corregido y eliminado. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2021

En uno de sus tuits, el Colo planteó:Y luego agregó:. “Me entristece y me da mucha bronca que se use políticamente el dolor de los familiares y la memoria de los héroes del ARA San Juan. Tenemos que terminar con este maltrato y estos atropellos”, completó el dirigente PRO.Lo falaz es que Santilli no es querellante en la causa por el presunto espionaje a los familiares de los fallecidos en el naufragio del submarino ARA San Juan. Santilli es querellante en una causa no conexa pero que guarda relación con el espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, dirigentes sindicales y religiosos, entre los que estáy hasta la propiay el jefe de Diputados PRO,