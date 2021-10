Macri ya está en Dolores para su primera indagatoria post-presidencial por el espionaje ARA San Juan

El ex presidente Mauricio Macri enfrente este mediodía, tras haber continuado con su costumbre histórica de faltar a citas judiciales, su primera declaración indagatoria tras haberse abandonado la Casa Rosada en diciembre de 2019: a las 12 tiene que estar en Dolores por la citación del juez Martín Bava, a cargo del juzgado federal de esa localidad, acusado de haber ordenado espiar a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan

Juntos por el Cambio (JxC), con el impulso inicial de distintos dirigentes y exfuncionarios PRO línea "halcón" como Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Guillermo Dietrich, convocaron a través de redes sociales a movilizarse hoy, a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para "bancar a Mauricio"

, que reclamaban buscar a sus seres queridos después de la desaparición en 2017 de la nave en las aguas del Mar Argentino y sufrieron persecución ilegal de la AFI antes de reunirse con el líder PRO.A Macri lo espera el magistrado subrogante Bava, quien ayer fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata después de que el ex mandatario lo criticara públicamente en reiteradas ocasiones y su defensa intentara sacárselo de encima.. Los juecesle indicaron a Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde un estilo más mesurado que en los anteriores, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación solicitada. Es que ese "estilo" fue una de las excusas que ensayó el líder PRO como argumento.Después de faltar a la primera citación indagatoria por esta causa con el argumento de que estaba fuera del país (y decidió no regresar) y tampoco asistir a la segunda pese a que ya había vuelto a la Argentina, Macri confirmó días atrás que se presentará a la indagatoria de hoy. El juez Bava lo había convocado por tercera vez pero bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención si volvía a ausentarse, cosa legal y que dejaba al ex presidente con poca argumentación.Será la primera indagatoria que afronte el expresidente desde que dejó la Casa Rosada. En tanto no es la primera de su vida ni la primera vez que asiste después de faltar, como precisó puntualmente Política Argentina : ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA, y su propio ex cuñado; así como por contrabando., según indican los flyers que circulan por Twitter.Luego, familiares de las víctimas del submarino, a quienes desde el PRO dicen "entender" y aseguran que son "usados", rogaron al macrismo no realizar la marcha "por respeto" mientras transcurre una investigación. Sin embargo, eso no modificó el plan e incluso salieron en apoyo de Macri y la manifestación también dirigentes línea "paloma", aquellos que supieron ser más dialoguistas en otro tiempo, comoA las 11 de la mañana, figuras como Lombardi, Bullrich, Iglesias, Cristian Ritondo y algunos dirigentes radicales se pararán en la plaza de Dolores. El traslado, trascendió, es en combi -algunos van en sus vehículos particulares, desde los cuales ya se mostraron en manifestaciones anteriores-. No obstante, como informó este medio hace semanas, también está previsto el traslado de militantes, o voluntarios como los llaman en el PRO, en micros. Se habló en principio de 400 y luego el número fue bajando hasta el piso de 80 o 100. Más que un cambio de planes, fue un baño de realidad, trasciende. Saldrían desde distritos como Mar del Plata y Pinamar, cercanos a la indagatoria, y otros como Malvinas Argentinas, Pilar, La Plata, Lanús. Predomina la gestión PRO.