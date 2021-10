Cerruti sobre el dólar: "No hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma"

mantendrá reuniones bilaterales con importantes referentes internacionales entre los que se destacan la directora del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, la canciller alemana Ángela Merkel, y el presidente de España Pedro Sánchez

el gobierno pretende seguir buscando el respaldo internacional para llegar la mejor acuerdo con el FMI

La comitiva con la que viajará Alberto Fernández incluye a: Fabiola Yáñez, el canciller Santiago Cafiero, el ministro de economía Martín Guzmán, el de Medioambiente Juan Cabandié, el embajador en EEUU Jorge Arguüello, Gustavo Béliz, Cecilia Nicolini, la propia Gabriela Cerruti y Marcelo Martín

sobre la citación indagatoria que tiene Mauricio Macri hoy aseguró que "el gobierno cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, deber y obligación cumpliendo la Constitución"

brindó una conferencia de prensa en la cual respondió preguntas sobre la, sostuvo que la suba que se vio es en el dólar blue que es un mercado ínfimo y que no creen que tenga que ver con una visión real de que está sucediendo en la economía,alertó yque inciará hoy a la nocheDurante la gira en, en el marco de las reuniones del G20 en Roma y el encuentro de la COP26 en Glasgow en las cuales se tratarán temas como la crisis climática y la salud en la post pandemia.Argentina llevará distintos planteos a ambas actividades entre las que se destacan la postura sobre unay unhasta un 27% más. A su vez, en las reuniones bilaterales que se llevarán adelante en los 4 días que durará la gira (2 en Italia y 2 en Escocia)En este sentido analizó que es el mayor préstamos del organismo y el más grande de la historia nacional, que no pasó por el parlamenteo y que compromete la vida y el día a día de los argentinos, "vamos a alcanzar el acuerdo que nos permita crecer y garantizar la economía interna", y advirtió que. "El apuro es que beneficie a todos los y las argentinos y argentinas", remarcó.Mientrasy no quiso calificar las definiciones políticas de otro espacio político como es Juntos por el Cambio tras una pregunta sobre la movilización a Dolores.Para cerrar consultada sobre si el congelamiento de precios es una medida antipática dijo que "y tenga que elegir entre llevarse una cosa o dos" y resaltó el compromiso de intendentes y gobernadores en la aplicación de la medida.