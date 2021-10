28.10.2021 / Política

La Provincia le respondió a Macri y la fallida convocatoria: "Las cámaras muestran gente que no fue"

Un funcionario desmintió que hayan dispuesto desde AUBASA más controles en la Autovía 2 como aseguró el exmandatario para justificar la escasa convocatoria en su presentación a declaración indagatoria. "Las cámaras no muestran gente que no llegó, sino gente que no fue", afirmó.