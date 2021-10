Insólito: ahora Nik usó a Gaturro para atacar al Etiquetado Frontal y la Argentina

Nik echó mano a Gaturro para cuestionar a la ley de Etiquetado Frontal y, de paso, pegarle a la Argentina en clave política

che, literal te veo atacar a jxc en lugar de indignarte por la ley en si. como andamos en casa? — Esteban Suarez. ✈️ (@Stiboow) October 27, 2021

No te vi etiquetando así a Argentina entre 2016 y 2019...y mira que tenías para criticar eh.

Estaría bueno esto, si fueras neutral, pero estás haciendo política, NO TE BANCO! — Juan Pablo 😎 (@RotsapJP) October 27, 2021

En uno más de sus polémicos dibujos y expresiones, en este caso no por las denuncias de plagios que suelen llegarle,, dice el cuerpo del tuit que publicó, el dibujante que usa el seudónimo Nik, y centró la publicación con un dibujo en que se ve la representación de la Argentina en un mapa con una etiqueta igual a las que promueve la ley para que la gente sepa qué come y bebe en la que se lee "Pobre, inflación, inseguridad. Puede ser perjudicial para la salud".Las críticas al dibujante, que en las últimas semanas tuvo cruces con Aníbal Fernández, le llegaron por izquierda, derecha y centro, usando categorías políticas."Pero el Jxc también lo votó, estaría bueno que también le reclamaras a ellos", le reclamó una usuaria en esa red social, a lo que otro le respondió que la ve "atacar a jxc en lugar de indignarte por la ley en sí" y un tercero intervino para agregar que "jxc y el kirchnerismo son lo mismo, votaron a favor de esta ley, la única salida es milei".Por otra parte, le recordaron: "No te vi etiquetando así a Argentina entre 2016 y 2019...y mira que tenías para criticar eh. Estaría bueno esto, si fueras neutral, pero estás haciendo política, NO TE BANCO!".