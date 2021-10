Ricardo Alfonsín: "JxC se sostiene porque el radicalismo sigue haciendo concesiones"

las diferencias internas no son una cuestión de personalidades

El Embajador argentino en España,, "si la UCR definiera dar una discusión acerca de su identidad, debería repensar la alianza que tiene conformada", y remarcó que, "no se por qué preguntan por Facundo (Manes) permanentemente, es un problema partidario", en diálogo conEn este sentido resaltó, "no veo al partido,para empezar a defender las ideas que tiene que ver con nuestra razon de ser" y planteó que no le preocupa lo que pasa en un acto o la vocación de disputar lugares en las listas, sinoEl exdiputado nacional consultado sobre si se puede sostener la alianza con Patricia Bullrich de candidata a Presidenta respondió, "yo creo que no, pero, sin embargo se dio en el 2015, de manera que puede ser que me equivoque" y acotó queAlfonsín hizo alusión a los dichos de los principales dirigentes del partido sobre llevar un candidato presidencial a 2023 y expresó que. A su vez indicó que "esto que llaman un frente plural, es un frente contradictorio" porque reune a gente que piensa bastante distinto en términos económicos y sociales."Siempre pensé que, haber promovido un ejercicio de reflexión acerca de como habíamos gestionado esa presencia en Cambiemos", comentó y analizó que". También dijo que le preocupa que la UCR defienda ideas propiias y no las que son de otro partido porque cree que "son las que más le sirven a la sociedad, sobre todo a los sectores que nacimos para representar".Para cerrar advirtió quey sostuvo que un partido político es un conjunto de ideas y en términos secundarios es un instrumento para luchar por el poder pero que, "'no importa para que quiero poder, simplemente lo quiero por el poder mismo y después veré que hago con él', así que haga política otro", concluyó.