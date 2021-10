Kicillof sobre la reforma del sistema sanitario: "No es contra nadie en particular, se trata de respetar la salud y el derecho del pueblo"

La reforma del sistema sanitario se instaló en la agenda política durante la edición 2020 del evento organizado por el espacio Soberanía Sanitaria.

un grupo de funcionarios del gabinete de Salud bonaerense y equipos técnicos de La Cámpora y el Instituto Patria se encontraba trabajando en un plan para reformar el sistema sanitario e incluso circuló un "borrador de trabajo" titulado “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este sábado que "la transformación del sistema de salud forma parte de la etapa de pospandemia" y remarcó su importancia porque previo a ese período era "ineficiente", al encabezar el VIII Encuentro Nacional de Salud.sostuvo el mandatario provincial desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).En ese sentido, agregó: "Esto también pudo verse en como gran parte de nuestro planeta, muchas personas no pudieron acceder a la atención básica en medio de la pandemia. El sistema de salud del mundo tampoco dio a basto".Ante esto, planteó que "hay una contradicción entre un sistema de prestaciones organizado en base a mecanismos del Mercado, motivado por la busca de rentabilidad y lucro, con las necesidades y los derechos del pueblo"., aseguró Kicillof., enfatizó.También se refirió al acceso de las vacunas durante la pandemia: "Que Argentina haya sido uno de esos pocos países a los cuales les llegó la vacuna, no nos quita la vergüenza de que haya regiones en el mundo a las que todavía no les llegó la primera dosis. La vacuna es un derecho. Todo esto es una demostración de que hay que pensar de nuevo al sistema de salud", señaló el gobernador bonaerense.Por último, reflexionó que "las mayorías lo único que están pidiendo es que no las dejen afuera, que cuando sufren se las escuche"., concluyó.En el acto también estuvieron presentes el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, los candidatos a diputados nacionales Daniel Gollán y Victoria Tolosa Paz, entre otros.Allí, la Vicepresidenta participó como oradora y afirmó: "Debemos reconceptualizar el sistema, la pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan, tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado".En aquella oportunidad, la ex mandataria aseveró que la actual gestión recibió un “sistema de salud abandonado” por el gobierno de Mauricio Macri, y que ante esa realidad “no se puede emparchar o dar soluciones parciales”.“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales, que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, advirtió.En paralelo a esas declaraciones,Este borrador, que comenzó a gestarse en los momentos más críticos de la pandemia, apuntaba hacia la “reestructuración" del sistema y poner “en marcha un proceso que conduzca a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, Provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y una fuerte intersectorialidad orientada a la promoción".