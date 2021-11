Macri admitió que el FMI le dio plata "para que no gane el Kirchnerismo"

El expresidente de la Nación,estuvo como invitado en la "Mesaza" de La Noche de Mirtha, conducido por Juana Viale, dio detalles de la deuda con el(FMI) del cual aseguró que fue solicitado para evitar que el kirchnerismo gane las elecciones presidenciales y volvió a victimizarse por la causa que lo tiene como protagonista por presunto espionaje a familiares de tripulantes deldisparó contra el presidente Alberto Fernández, luego de su cuarta citación a indagatoria.Por otro lado, con respecto al juezlanzó: "Él ya prejuzgó, lo dijo en su llamado, dijo que hice algo que yo no hice. No hice nada ilegal, nunca usé algo público para hacer algo ilícito". Mientras que sobre las familiares: "La causa está armada por una abogada militante de ellos (oficialismo), seguida de una minoría de los familiares y con un juez subrogante que no tiene competencia porque yo nunca trabajé en Dolores, debería realizarse en Capital Federal". Y señaló:En relación a la deuda, Macri explicó sobre el FMI:Y sobre el dinero recibido, dijo: "Reemplazamos la deuda que ya teníamos, de los gobiernos anteriores y lo que habíamos agarrado nosotros que los mercados no querían financiar".También, más allá de querer buscarse autocrítico, culpó indirectamente al pueblo argentino por la situación actual y acusó al presidente por "negociar mal" junto al ministro de economía.s", manifestó.Tras los números positivos conseguidos en lasdel 12 de septiembre, el líder de Cambiemos habló de que ve "un enorme nivel de entendimiento" por parte de la gente, por lo que cree que se terminará la "irracionalidad" y a partir del 14 de noviembre, comenzaráMás allá de esta idea de unidad que buscó transmitir, es importante remarcar que la Oposición no aceptó el diálogo propuesto por el oficialismo.Pero más allá de esto, Macri se mostró esperanzado por las presidenciales del 2023. Sobre una victoria, expresóAdemás, celebró y caracterizó como "gran revelación" la campaña de Martín Tetaz y el radicalismo.Con respecto al futuro, vaticinó que -a diferencia del 2015-, "el Estado va a estar aún más quebrado" y acusó al kirchnerismo de "mandar al sexto subsuelo" al país. Otra vez, confiado sobre las presidenciales, lanzó: ". Y aseguró: "Viene otra Argentina, todos vamos a saber cuál es la tarea. Entender el rumbo, saber que al final de cada día vas a estar un poco mejor".Mientras que aseguró que "la gestión que tuvimos va a quedar como el prólogo del cambio" porque el "definitivo" será en dos años, quiso mostrar algo de autocrítica. "Generamos una expectativa muy alta, no estuvimos a la altura y mucha gente sintió que no era lo que prometimos. Yo lo entendí, me dolió, volvimos para atrás. Cuando generás una expectativa en lo económico y no la cumplís... Es duro", expresó. Y agregó: