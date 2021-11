Comenzó el Cyber Monday: las mejores ofertas, descuentos y hasta cuándo hay tiempo

Else realizará el 1, 2 y 3 de noviembre con más de 1.000 marcas que participan con descuentos y ofertas en tecnología, línea blanca, viajes y otras categorías.Durante los tres días del Cyber Monday,En el sector se anticipa que todo lo que se pueda adquirir en cuotas, sin interés o cuotas fijas, va a ser muy valorado y bien recibido por los consumidores.En esta edición organizada por la(CACE) participarán 1.035 marcas. Los usuarios podrán ver productos de 13 categorías: Electro y Tecno, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Alimentos y Bebidas, Cosmética y Belleza, Automotriz; Bebés y Niños, Emprendedores, Servicios, Solidaridad y Varios.La variada oferta irá desde cables de fibra óptica hasta cervezas, pasando por servicios para el auto y cremas para el cuerpo, así como materiales de construcción -chapas y pisos, griferías, herramientas eléctricas y pinturas- y los infaltables aires acondicionados, que con la ola de calor reciente ya tuvieron una suba de ventas del 20% en los equipos de 3.300 y 2.600 watts.También se podrán comprar electrodomésticos, vuelos, hoteles, ropa y objetos de decoración. En total participarán más de 900 tiendas online, que ofrecerán productos en cuotas sin interés, con promociones bancarias y también con retiro en sucursal física.La Cámara Argentina dedio una serie de recomendaciones para evitar las ciberestafas: Registrarse en el sitio oficial del evento y acceder desde allí a las páginas de las empresas participantes: https://www.cybermonday.com.ar/ ; antes de comprar, verificar el límite de la tarjeta de crédito y asegurarse que se trata de un sitio legítimo. En caso de tener algún problema, comunicarse directamente con las empresas a través de sus canales oficiales.Remodelaciones, refacciones, construcción es una categoría que más crece en la venta online, con productos como chapas, pisos y griferías. Con descuentos y beneficios exclusivos algunas de las firmas esperan incluso duplicar las ventas del año pasado en el mismo evento, que fueron de $ 14 millones.Es el caso de FC Hogar & Deco -que pertenece a la firma Fontenla- y Familia Bercomat, que estima estar un 15% arriba que el Hot Sale 2021. Esta última tendrá descuentos hasta el 50% en decorativos para cerámica y porcellanato; descuentos del 40% en muebles de baño, cerámicas y porcellanato y adhesivos y pastinas; y un 35% en aberturas y bachas y lavatorios de baño. FC Hogar & Deco ofrecerá en tanto 24 cuotas sin interés y 10% off en artículos seleccionados. O sino, 70 % de descuento en productos seleccionados.Para decorar la casa, la marca Arredo propone hasta 50% off en toda la web y hasta 12 cuotas sin interés. El rubro farmacia, cosmética y perfumería también ofrecerá importantes descuentos, al igual que turismo y tecnología.En esta edición, la CACE organizó sesiones de streaming en vivo llamadas "live shopping", en las cuales las marcas participantes podrán mostrar sus productos en una transmisión de alta calidad, y en vivo los consumidores podrán hacer preguntas en el chat.