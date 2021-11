Argüello destacó que el Presidente logró colocar a las sobre tasas en agenda y que el acuerdo con el FMI está en la recta final

El embajador argentino en Estados Unidos y sherpa del G20consideró hoy que el balance de la gira del presidente Alberto Fernández en la cumbre del G20 en Roma y la reunión por el cambio climático en Glasgow es "positivo”, ya queEn declaraciones a El Destape Radio, Argüello analizó además la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, y adelantó queCon respecto a los días previos de la cumbre del G20 y las negociaciones para que se incorpore en el documento una declaración contra las sobretasas, el diplomático argentino contó quecontó.En ese sentido, Argüello señaló que “costó convencer a los 20 países de incluir el tema sobretasas en el documento final del G20", pero fue “muy positivo” porquedestacó. Y continuó: “La sobretasa son cerca de 1.000 millones de dólares por año y Argentina planteó que esa sobretasa no se le cobre a los países menos desarrollados”.Por eso, afirmó que “el balance de la gira del presidente Alberto Fernández fue muy positivo porque la voz de la Argentina fue escuchada en los máximos foros a nivel mundial”. Sobre las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argüello estimó que”, subrayó el embajador en Estados Unidos, quien además destacó que “la negociación con el FMI está abierta y es central para la Argentina, pero también para el FMI”.En ese punto, sostuvo que “la negociación con el FMI la tiene que resolver la política” y marcó una diferencia entre el acuerdo logrado con los acreedores privados el año pasado y la situación con el Fondo Monetario. Aseguró:apuntó.A la hora de analizar la relación actual entre Argentina y Estados Unidos, el embajador sostuvo:, agregó.Con respecto a la posición argentina frente a las negociaciones con el FMI, Argüello aclaró que “el presidente Fernández no pide que se perdone un sólo dólar, sino que nos den condiciones razonables para pagar. Hoy es imposible el cumplimiento”., precisó.En otra parte de la entrevista radial, Argüello opinó sobre la participación del presidente argentino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se realizó en la ciudad escocesa., dijo el embajador argentino en Estados Unidos, quien concluyó: “Frente al cambio climático no hay salida sin equidad”.