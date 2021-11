Patricia Bullrich y el secretario de Macri atacaron a Cristina Kirchner por su operación

Patricia Bullrich y Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri que se escondió en un auto para borrar mensajes de WhatsApp cuando lo allanaban por espionaje ilegal, salieron a atacar a Cristina Kirchner por la operación a la que tuvo que someterse esta mañana y mientras está convaleciente por ell0

En el PRO no pierden la costumbre de atacar a los más débiles o, en su defecto, a los fuertes cuando se encuentran débiles coyunturalmente:En el caso de la titular del PRO, fue a hacer campaña a Salta y, en una recorrida, cuestionó la operación a la que se tuvo que someter la Vicepresidenta., disparó en diálogo con los medios, con ausencia total de elementos para asegurar tal cosa.CFK fue operada este jueves por la mañana y estará varios días de reposo. Según informaron desde el Sanatorio Otamendi, el estado general de salud es bueno y el postoperatorio es normal.“Nuestra elección, va a ser una elección con más votos, eso lo percibo, porque estoy recorriendo todo el país, la Provincia de Buenos Aires; la Ciudad de Buenos Aires; de Jujuy a Tierra del Fuego”, aseguró Bullrich, ya en terreno electoral.Por su parte, el secretario de Macri que actualmente busca llegar a la Legislatura porteña, hecho que le permitiría tener fueros, se sumó a incongruencias del periodista militante opositor"Cristina Kirchner, que hace 2 meses quería sacarle las obras sociales, las prepagas a todo el mundo... Ahora se atiende en el Otamendi y no en un hospital público", dijo Etchecopar en una afirmación plausible de ser encontrada en tuits de trolls en redes sociales, pero de inusitada inconsistencia para un supuesto profesional de los medios de comunicación.Nieto no se quedó atrás., respondió el secretario de Macri.Finalmente, Etchecopar habló de político y calificó a Macri de "apetecible candidato" para las elecciones 2023 y confesó que se pondría "muy feliz" si el ex presidente buscará llegar a la Casa Rosada nuevamente."Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta) están lanzados a la candidatura de la presidencia en el '23. Mauricio nos dice que nos concentremos en el 14 de noviembre, que su función es estar cerca de los argentinos y que el real adversario y al que hay que ganarle es el kirchnerismo", contestó Nieto, antes de repetir una frase de trolls en redes. "Él es el líder en las redes porque reconocen, más allá de los errores, que es un tipo que dice la verdad", agregó.