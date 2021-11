AFIP desbarató evasión del campo: 8.100 toneladas escondidas de maíz y 502 de soja

La(AFIP) realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la(DGI) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.Según informó la AFIP a través de un comunicado, la empresa identificada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.Asimismo, la evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los $65 millones. La investigación comenzó tres meses atrás cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta.La primera medida que tomó lafue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz. La fiscalización fue sobre inconsistencias en el origen del maíz, y por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana. La pesquisa permitió detectar productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.También se identificaron productores, que habían sido inscriptos recientemente en los registros, que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Asimismo,. Ahora esa documentación fue digitalizada para, entre otras mejoras, dificultar este tipo de maniobras.A partir de la verificación y el control de la documentación que realizaron los agentes de la DGI-AFIP procedieron a la interdicción de las más de 8.100 toneladas de maíz, que se concretó en galpones de un depósito fiscal en el puerto de Campana.El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.El martes se conoció otro operativo similar. AFIP incautó 502 toneladas de soja tras un operativo en un depósito fiscal de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y que estaban a punto de partir hacia Paraguay.En el Gobierno señalan que la eliminación de distintas instancias de control derivó en operatorias irregulares que desvirtúan el mercado de la carne.Detectaron firmas que subfacturaron exportaciones, que evadieron impuestos, que no liquidaron las divisas y que declararon direcciones falsas. La sospecha es que todo este combo de opacidad está impulsado por un negocio de brecha cambiaria que presiona sobre los precios locales.Una de las maniobras realizadas fue la creación de empresas fantasmas que no liquidaban las divisas y entraban los dólares vía contado con liquidación. Otra operatoria detectada es la triangulación con Uruguay.