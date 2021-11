Kicillof mostró que el jefe de fiscales que dejó Vidal ordenó la liberación de presos que el PRO usa en campaña

Como sucedió en La Matanza, municipio de cuna peronista, la oposición exprimió el triste hecho y lo convirtió en tema de campaña. Vidal, en su último acto político como parte de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, introdujo el debate de inseguridad y acusó al Gobierno nacional y provincial de ser los responsables de liberar miles de presos durante la pandemia.

La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico. Repite “liberaron miles de presos” cuando fue su ex Secretario legal y técnico, devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que los indicaba. pic.twitter.com/yCo3HbbJUO — Jesica Rey (@JesicaRey) November 10, 2021

En la misma entrevista, Vidal se refiere a datos judiciales para avalar una mejora en los índices de delito durante su mandato. Esos mismos datos indican hoy que comparando 2019 con 2021, los delitos prevenibles ocurridos disminuyeron 24,71%. — Jesica Rey (@JesicaRey) November 10, 2021

La ministra dedel gobierno bonaerense deacusó a un ex funcionario depor la liberación de presos durante la pandemia del coronavirus. En el fondo, la rosca oculta que impera en la Legislatura bonaerense por ese lugar y otros cargos dentro dely la propiaEl asesinato del kiosquero de Ramos Mejía generó un revuelo mediático y político en la recta final de la campaña por las elecciones legislativas.Sin embargo, desde el Gobierno bonaerense le recordaron que el Procurador que tomó la decisión de liberación de reos y morigeración en sus penas, fue un ex funcionario de su gestión. Se trata de Julio Conte Grand, militante macrista y ex secretario de Legal y Técnica de la ex gobernadora.”, aseveró Jesica Rey a través de las redes sociales y agregó: “Repite ‘liberaron miles de presos’ cuando fue su ex secretario Legal y Técnico devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución” de la liberación de presos.En respuesta a esos dichos sobre la liberación de presos, Rey adjuntó en tuit imágenes de la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte en la que da cuenta de que el 16 de marzo del año pasado, Conte Grand instruyó a los defensores oficiales a que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva. Aquella decisión del Procurador sobre la liberación de presos fue tomada para, en pleno auge de la pandemia.Rey también publicó el artículo 2 de la misma resolución de liberación de presos, en la que se ve que Conte Grand indicaba a los agentes fiscales que, a la hora de expedirse sobre medidas de prisión con detención domiciliaria y de morigeración de la prisión preventiva,El roce entre los opuestos por la inseguridad esconde en el fondo una fuerte negociación entre elpor ocupar bancas en sectores clave del aparato político bonaerense. Parte de esta puja se viene dando en la propia Legislatura y el puesto de Conte Grand era una de las demandas del actual oficialismo.En la Legislatura se viene negociando la posibilidad de ocupar puestos importantes que hoy, a dos años del Gobierno de Kicillof, siguen vacantes. Está el caso del Banco Provincia, que quedó sin quorum necesario para operar tras el traslado de Provincia a Nación de Juliana Di TullioAdemás de la discusión del BAPRO, la intención también es la de ocupar espacios en lay otros espacios como el caso del(IOMA). El oficialismo lo que busca es negociar varios de estos espacios con el fin de que Juntos por el Cambio acceda a retirar a Conte Grand de la Procuración.