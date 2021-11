Bregman afirmó que "Milei va a terminar siendo candidato a vice de Bullrich o Macri en 2023"

desde la izquierda insisten en denunciar que pese a todo esto Mauricio Macri o Patricia Bullrich terminarán llevando como candidato a vicepresidente a Javier Milei en 2023

"No creo que sea casualidad la enorme importancia y repercusión que se les da a los discursos de la derecha. (Javier) Milei no va a ganar ni va a ir a quemar el Banco Central, pero está cantado que va a ser el vice de Bullrich o de Macri en 2023"

Mientras al interior de Juntos por el Cambio hay tires y aflojes discursivos en cuanto a qué pasará respecto de la relación de la coalición opositora con los libertarios, habida cuenta de que estos critican con dureza a prácticamente dos de los tres socios que integran aquel espacio,Quien lo sostuvo fue la primera candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad de Buenos Aires,, que consideró que su adversario por el frente Avanza Libertad "terminará" en una fórmula junto al ex presidente o la titular del PRO en las elecciones presidenciales de 2023., auguró Bregman en declaraciones a la radio FutuRock.La mirada de la dirigente de izquierda se conoce a horas del cierre electoral de JXC en CABA, donde cuando Bullrich hablaba en el escenario sectores de la UCR y la Coalición Cïvica - fundadores de la alianza opositora junto al PRO - hicieron callar a la ex ministra de Seguridad al grito de "con Milei no se habla".Ante este panorama, Bregman señaló quea Milei, José Luis Espert y otros referentes del liberalismo de ultra derechaEn tanto, la aspirante porteña sostuvo que "el capitalismo en la pandemia (de coronavirus) mostró su peor cara" y recordó que "poblaciones enteras sin inocular y que países que venden vacunas porque ya no saben qué hacer"., cuestionó la postulante a volver a ocupar una banca en el Congreso. En ese sentido, consideró que "es importante que la voz de la izquierda esté en el Congreso" y que "la expectativa de entrar está", ya que realizaron "una campaña enorme" en la que recibieron "mucho apoyo".Asimismo agregó que este año "hay una buena onda especial con los peronistas" y se lo adjudicó a "las luchas que llevamos durante años en las calles".Por otro lado, afirmó que "las empresas están envalentonadas, se sienten impunes, y es catastrófico lo que hacen con el bolsillo de las personas"."El aumento de precios es terrible", sentenció Bregman al tiempo que llamó a "dejar de discutir cuánto ganan los trabajadores y empezar a hablar de cuánto ganan las empresas".En esta línea la candidata propuso "ir a un fuerte control popular de precios" y " tomar medidas que no pueden estar por fuera de las organizaciones sociales y gremiales".