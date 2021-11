Planes sociales, empleo formal y economía popular: El desafío postpandémico

el debate que se abre trasciende los alcances del Estado y plantea un nuevo paradigma en torno a la forma de comprender el trabajo, el empleo, la actividad económica y los programas sociales que contienen a la población más vulnerable.

#DatoINDEC

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 45,9%, 41,5% y 9,6% en el 2° trimestre de 2021, respectivamente https://t.co/IiiOYfPITd pic.twitter.com/jiKCdudoxe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2021

En el marco del proyecto de reactivación económica de cara a la salida de la pandemia que impulsa el Gobierno argentino y a través del cual estimula a la incorporación de beneficiarios de planes sociales al trabajo formal, entre otras iniciativas para políticas sociales,Por eso, Política Argentina, dialogó con diferentes referentes de la esfera política económica que permitirán esclarecer un panorama en plena ebullición.Argentina se enfrenta al gran desafío de generar empleo en una de las mayores crisis económicas de su historia contemporánea, arrastrando cuatro años de neoliberalismo, endeudamiento, precarización y flexibilización, seguidos de una pandemia que azotó todas las economías mundiales:s (INDEC).Panorama que podría resultar desalentador, sin tener en cuenta que Argentina es uno de los países de la región que demostró: la recaudación creció 56,7% en octubre -máximo nivel de crecimiento desde 2015 para mismo período-, la actividad económica creció un 9.3% sobre los niveles del 2019; se recuperaron el 60% de puestos de trabajo de sector privado formal; el empleo registrado creció 2.8%; y la actividad industrial 64.4 en agosto.Sin embargo, el 40% de la población activa son trabajadores informales: asalariados no registrados de la economía popular y cuentapropistas no profesionales, que carecen de la protección de leyes laborales, seguridad social y de aportes jubilatorios. Entre los precarizados, un 70% percibió menores ingresos desde el inicio de la pandemia, pero sus filas crecieron.. Pero también entre los jóvenes: siete de cada 10 menores de 30 años que trabajan están precarizados en Argentina.Tal como se analiza,. Pero demorará dos años en recuperarse a números de 2019, que de por sí eran pobres luego del fracaso del programa económico neoliberal del Gobierno de Mauricio Macri.

“CUATRO AÑOS DE PANDEMIA Y DOS DE CORONAVIRUS”

De esta forma, puede sonar contradictorio que el sector empresario imprima resistencia sobre este avance, cuando estas cifras muestran que incluso para este sector sería beneficioso, teniendo en cuenta que les sería conveniente que disminuyan, verbigracia, los accidentes de trabajo e incluso mejore la productividad de un operario, que no rendiría de la misma manera si trabajara entre diez y doce horas, comparado con uno que trabaja entre seis y siete.

“La situación en los barrios es cada vez más difícil, después de 4 años de pandemia macrista y luego de casi dos años del coronavirus, la situación no mejoró, al contrario.. Pero la inflación se siente mucho. Sobre todo para la gente de nuestros barrios, donde no existen los precios cuidados y donde todo es más caro. La pobreza se siente con más fuerza y también hay un proceso de más violencia y más inseguridad”, describió con elocuencia al respecto,secretaria adjunta de la(UTEP) y dirigenta del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).Si bien un tercio de la población hoy trabaja, no tiene empleo en blanco, algo que desde UTEP no solo es una preocupación per se, sino que acarrea que “la gran mayoría de los trabajadores no percibe un programa laboral por tener un trabajo sin derechos, obra social, ART, o vacaciones, etc.” Es que empleo no es sinónimo de trabajo y mientras que la posición de la referenta de la UTEP reconoce el valor del objetivo que se plantea el Gobierno de aumentar el trabajo registrado“Es un problema porque es pensar una realidad que no existe, no existió ni durante el mejor momento de crecimiento durante el kirchnerismo. Por eso nosotros planteamos que hay que avanzar en un salario básico universal para el conjunto de la población en edad laboral y que no tiene empleo formal y que hay que fortalecer específicamente la economía popular para quienes desarrollamos las distintas ramas de nuestro sector. Quien trabaja en un polo textil de la economía popular, quien produce alimentos, quién comercializa productos de cooperativas de la economía cooperativa social y popular no necesita entrar a una empresa, necesita que el Estado fomente el trabajo y la comercialización de lo que hacemos”, explicó Sánchez en entrevista conDe esta manera, los miembros de ladejan asentada una nueva ramificación para el enfoque de este debate, y es que mientras que el apoyo esté puesto en las empresas privadas en lugar de fortalecer y mejorar las condiciones de las cooperativas, detrás de ese sesgo está la compleja relación entre la formalidad y la estructura impositiva, además de las dificultades para ofrecer marco legal a gran escala a la economía popular. Un nuevo escalón, en este camino a la mejora de los índices económicos, y específicamente laborales de nuestro país.Mientras que por el lado del sector sindical el secretario general detambién habló sobre la iniciativa del gobierno nacional que pretende transformar los planes sociales en empleos formales y señaló que “todo lo que sea creación de trabajo formal digno es bienvenido, tiene que haber una política muy ofensiva sobre ese tema” resaltó y sostuvo que hay un gran porcentaje de los trabajadores sin la posibilidad de ingresar a un trabajo formalizado,Al tiempo que planteó quey agregó, “tienen que realmente generar la ayuda necesaria para que se pueda ir manejando un a política de empleo fuerte”. Sobre la posibilidad de que la UIA acompañe este proyecto expresó que “la UIA no es la única cámara, tiene que haber otras como la de construcción y la del comercio, todos los sectores empresariales tienen que confluir en este objetivo”.Es que apoyado por la principal central sindical, la(CGT), el presidente,busca reducir la desocupación y la precarización al apuntalar la incorporación de receptores de planes sociales a empleos formales del sector privado. A su vez, el mandatario decretó el 19 de octubre un programa que busca facilitar que las personas que reciben una asistencia del Estado a través de los planespuedan ser empleados sin perder sus asignaciones.En esta línea el Gobierno ofrece incentivos para la contratación a las empresas del sector privado, al integrar la correspondiente prestación de los planes como parte del salario, y establece que las personas puedan volver a percibir asistencia si se finaliza la contratación. Así, se anunció que trabajan en este sentido con empresas y gremios del rubro hotelero y gastronómico. Algo que se suma al acuerdo entre el Gobierno y cámaras y sindicatos de la construcción para la creación del nuevo. Esto se suma a la iniciativa lanzada en agosto para el registro de trabajadores rurales.Al respecto se le consultó al abogado laboralista y ex diputado nacionalquien reconoció que a pesar de que “hay una tímida recuperación” de la economía,Históricamente el liberalismo económico argentino planteó que el problema para la generación de empleo o la formalización del trabajo eran los “altos” costos laborales.Existen sobrados ejemplos en nuestra historia que demuestran que estas iniciativas, lejos de generar más empleo, aumentan la precariedad laboral y reducen el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Sin embargo, este pensamiento sigue vivo, e incluso lo hemos visto hacerse carne en las últimas elecciones.Sin dudas, desterrar esta idea del debate público y del sentido común de nuestra dirigencia empresarial, constituye un necesario punto de partida y una batalla necesaria de dar. Al respecto se refirióAsí el letrado compartió un ensayo matemático que da cuenta de las ventajas que tendría poder reducir la jornada laboral, incluso si tan solo fuera una hora diaria:, añadió en entrevista con Política Argentina.A su turno el secretario general de UPCN también hizo alusión a las nuevas herramientas que trajo la pandemia como el teletrabajo planteó quey agregó, “tienen que realmente generar la ayuda necesaria para que se pueda ir manejando un a política de empleo fuerte”. Sobre la posibilidad de que la UIA acompañe este proyecto expresó que “la UIA no es la única cámara, tiene que haber otras como la de construcción y la del comercio, todos los sectores empresariales tienen que confluir en este objetivo”. Y también se metió en la discusión acerca de la reducción de las jornadas laborales: “No se pueden generalizar las cosas porque cada actividad tiene sus particularidades, eso debe resolverse en cada convenio colectivo de trabajo” y sostuvo que son los lugares adecuados para que ambas partes discutan y vean en cada coyuntura como se resuelven los problemas pero no como una cuestión donde lo primero que se plantea es la reducción de derechos generales.Para poder observar con mayor perspectiva, un ejemplo y contracara de esto podría ser entendida desde la postura que expresa el CEO y dueño de TN&Platex,quien –consultado por este medio- se refirió al proyecto para la reconversión de planes sociales a trabajo registrado y aunque cree que toda propuesta que trate de aumentar el empleo formal es bueno, no cree que funcione porqueA su vez sostuvo que “se han propuesto infinidad de veces estos proyectos de diferente modo, con diferentes formas y el empleo no subió”. Y analizó que no sube porque el trabajador una vez que se convierte empleado de un privado empieza a acumular en la empresa un pasivo laboral y a partir de estoEn tanto el industrial textil respondió sobre la reducción de las jornadas laborales de 8 a 6 horas, “y expresó que los países que tienen disminución de horas, como Francia, se han empobrecido al lado de países como Alemania. Esto sólo puede imaginársele a “gente que no conoce, o que ha vivido del trabajo público, ¿en qué cabeza cabe que un país pobre puede salvarse trabajando menos horas?”, opinó.No existen las fórmulas mágicas para esta situación.(convenios colectivos, consejo del salario mínimo) e implementación de políticas de empleo y protección social de alta cobertura (inspección laboral, subsidios a desocupados, programa de empleo para jóvenes, red de oficinas de empleo nacional). Además la educación para el trabajo ha sido un eje central de las políticas de empleo de aquellos años a partir de un trabajo tripartito entre sindicatos, cámaras empresariales y Estado y que resulta imprescindible para lograr competitividad a nivel mundial, sin que sea a partir de la reducción del “costo salarial” de nuestra mano de obra.Actualmente existen propuestas desde distintos sectores políticos y sociales para combatir el desempleo. Sin embargo, no existe política de empleo eficaz sin una política económica orientada a la producción y al trabajo.En los años 90, cuando se redujeron las contribuciones del 33% al 23%, el desempleo alcanzó su techo histórico.Ahora bien, si las contribuciones patronales se aplican solo para nuevos trabajadores/as con dificultades para acceder al mercado laboral, puede convertirse en un importante incentivo para contratar, como ocurre con el programa Te Sumo lanzado por el Gobierno Nacional.. Existen universos poblacionales con similares problemáticas como mayores de 45 años con bajos niveles de calificación, jefas de hogar o trabajadores con 10 años o más sin un empleo formal. En este punto son auspiciosos los programas comoMientras tanto, tal vez por angurria, tal vez por posicionamientos ideológicos inflexibles las medidas se siguen definiendo en torno a una jornada de trabajo que está pensada hace casi 100 años como la que continúa en vigencia en nuestro país, pese a que sectores de la oposición elevan los valores del “cambio” y la “modernidad” se resisten a discutir estos datos objetivos de la realidad. Un buen comienzo es que la ciudadanía debería cuente con las diferentes perspectivas para analizar estas cuestiones, la información es poder. Si logramos instalar estos temas, si se debaten en las mesitas de café, en las cenas familiares, en los bares con amigos tal vez –como ocurrió con las cuestiones de diversidad y géneros- tal vez se logre imponer una agenda de discusión y lograr ese cambio tan necesario y a la vez urgente.