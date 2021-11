"Programa económico plurianual": qué se sabe del preacuerdo con el FMI que el Gobierno enviará al Congreso

el presidente Alberto Fernández anunció en un discurso grabado que enviará en diciembre un proyecto al Congreso con lo que sería un preacuerdo con el FMI para conseguir un acuerdo de diálogo y apoyo de la oposición para resolver el escollo de la deuda heredada

"Ésta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras"

hay algunas definiciones de este programa que trascendieron y tendrían que ver con ítems que el organismo pone por delante para este tipo de programas, aunque no incluye otros que habitualmente se colocan sobre la mesa

Anoche, mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas de medio término que revalidaban el triunfo a nivel nacional de Juntos por el Cambio pero mostraban una inesperada recuperación del Frente de Todos que coloca al Gobierno en una mejor posición de lo que se esperaba de cara a 2023,En esas palabras, el mandatario intentó transmitir algunas "certezas" en el plano económico, que la oposicion de Juntos por el Cambio presiona para obtener antes de evaluar si dialogan o no con el Gobierno.Alberto ratificó al ministroen su cargo de una manera indirecta y reconoció la necesidad de avanzar en un acuerdo con el FMI, elemento en el que remarcó que es la deuda que le dejóy precisó que no sería con "ajuste"., enfatizó el jefe de Estado en un segmento de sus palabras que se empecinan en no escuchar tanto desde los sectores opositores de derecha como desde la izquierda, que ya sostienen que la búsqueda es ajustar.Para lograr este nuevo acuerdo "sustentable" con el Fondo, Fernández explicó que planea presentar en la primera semana de diciembre en el Congreso un “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable" que precisó que ya tiene el visto bueno de la vicepresidentaasí como del titular de Diputados, en aras de que quede en claro que no hay disidencias en la coalición oficialista respecto del tema, cosa con la que pinchan constantemente desde JXC.El mandatario también estimó que la iniciativa contemplará "los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán". En ese fragmento es que queda claro que lo que irá al Congreso tendrá el visto bueno del organismo, cosa que dejará a la oposición en una situación difícil para rechazar la idea que resolvería un tema crucial del país.Un tema, de vital importancia politica, que Alberto Fernández buscó enfatizar del programa es que no es un avance unilateral del sector del FDT que responde a su figura sino que se trata de un acuerdo tripartito con los otros dos espacios internos del oficialismo., afirmó.En rigor de verdad no es la primera vez que se escucha al gobierno hablar de plan pruianual. Allá por fines de 2020 el ministro Guzmán venía avanzando con esta idea de un programa que tendría como mínimo 3 años, y que contemplaba incluir las metas fiscales, inflacionarias y las metas de nivel de reservas internacionales para los años siguientes.Ahora, despejada la cuestión electoral, el Gobierno reflota la idea del plan plurianual, que también encuentra asidero en los deseos del FMI, y- Será un acuerdo a diez años con el FMI, con lo cual se empezaría a pagar capital en el segundo semestre de 2026, recién en el segundo año del próximo gobierno, y luego habría pagos trimestrales hasta 2032.- Se impulsarían revisiones semestrales desde el Fondo Monetario.- Entre el 22 y el 25, es decir un espacio temporal que involucra a la gestión actual con la próxima, el Gobierno nacional debería comprometerse a transitar un sendero que busque el equilibrio fiscal, que debería alcanzarse en tres años. Es de lo que viene hablando el Ministerio de Economía.- Argentina debería comprometerse a aumentar las reservas, perspectiva en la que ya se viene trabajando desde los números positivos del saldo comercial, y a reducir la brecha cambiaria, ítem más dificultoso principalmente con el año electoral sobre la espalda.