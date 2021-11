Ex amigo de Milei lo comparó con Hitler y Stalin, dijo que es "el mesías" del odio y "parte de la casta"

quien comparó al diputado electo de La Libertad Avanza con líderes históricos señalados por su autoritarismo, como Adolf Hitler y Iósif Stalin

"No produce, no labura, es miembro de la casta política"

Pasaron menos de 48 horas desde las elecciones legislativas que lo convirtieron en diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires y, aquellos a los que abandonó para dedicarse a la política.En este último grupo se encuentra el economista, ex amigo de Milei y coautor junto al ahora legislador de los libros Libertad, libertad, libertad y Otra vez sopa,, disparó el economista liberal respecto de Milei, quien este domingo 14 de noviembre quedó en el tercer lugar en las elecciones 2021 de CABA, con un 17% de los votos porteños, y formará parte de la Cámara de Diputados nacional a partir de diciembre junto a quien lo secundaba en su lista, la defensora de genocidas de la dictaduraEntrevistado por el periodista militante opositoren Radio Rivadavia, Giacomini criticó el discurso político de su ex amigo. “Milei en su discurso dijo ‘votame y serás libre’, hay pocas cosas más monstruosas que esas. Es una vergüenza ética”, comenzó.Asimismo destacó su “decepción” tras los resultados de la votación del domingo, y enfatizó que en sus palabras Milei plantea, dado que si “le decís algo que no le gusta, te pone del lado de los enemigos y eso es la antítesis de la libertad”.Por otra parte, Giacomini remarcó que Milei ya es parte de “la casta política”, debido a que “está rodeado de gente que conoce desde hace muy poquito, de capacidad nula y que solo quiere acceder al Estado por un salario y un cargo, como cualquier miembro rancio de la casta”., enfatizó. “Él lidera una construcción violenta. Yo le decía ‘Javier dejaste de enseñar y pasaste a tirar eslóganes berretas que te sirven para construir una masa de gente que sigue al Führer, al líder, sin querer formarse y pensar. Eso alimenta cada vez más la agresión’. Todas las imágenes que hay están relacionadas con el león, con Cristo, con el cielo, con Trump bajando del cielo. Todo eso es místico, es mesianismo, y detrás del mesianismo y la mística siempre hay enemigos; y cuando hay enemigos, hay violencia”, expresó el economista.Además, criticó duramente a la militancia que sigue al líder libertario, algunos de los cuales se mostraron con banderas nazis en el acto de festejo que se llevó adelante en el Luna Park., cuestionó.“La gente no necesita a nadie que los salve. ¿Quiénes vienen a salvar a las personas? Los Hitler, los Perón, Mussolini, los Stalin, porque construyen su accionar en base al odio hacia el enemigo, lo mismo que Javier, exactamente”, concluyó.