Amplia convocatoria y respaldo a Alberto en la movilización por el Día del Militante

El Frente de Todos celebra el próximo miércoles el Día del Militante para dar una muestra de unidad y de relanzamiento del Gobierno después de las elecciones legislativas del domingo, a través de una movilización a Plaza de Mayo que tendrá al presidente Alberto Fernández como único orador y que congregará a todos los sectores de la coalición oficialista.

Luego de la contienda electoral del domingo y en el marco de la fecha histórica en la que el peronismo recuerda el regreso al país en 1972 del expresidente y líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, el oficialismo continúa sumando adhesiones a la movilización en apoyo al Gobierno y se centra en los lineamientos del masivo evento que mañana tendrá lugar en Plaza de Mayo, desde las 15, con el impulso de la CGT y los movimientos sociales., publicó hoy el ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro, en su cuenta personal de Twitter.Más temprano, la portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, defendió la movilización convocada para este miércoles y señaló que no es sólo para celebrar el Día de la Militancia sino también para apoyar la segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández junto a la CGT, sindicatos y organizaciones sociales., aseguró la funcionaria en declaraciones a radio La Red.Previo a la reunión del jefe de Gabinete, Juan Manzur, con los flamantes secretarios generales de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estacioneros), dirigentes gremiales como Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Yasky (CTA) y Sergio Palazzo (Bancaria) renovaron esta mañana su llamado a movilizarse mañana a la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia y afirmaron que la conmemoración tiene que ver con la "memoria y la cultura" del peronismo.En declaraciones a Télam Radio, el titular de UPCN afirmó:Por su parte, el diputado del Frente de Todos (FDT) y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró queEn tanto, la conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB), encabezada por el electo diputado nacional bonaerense por el Frente de Todos (FdT), Sergio Palazzo, llamó hoy a "no aflojar" y convocó a marchar de forma masiva a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Militancia y respaldar al Gobierno nacional, informó el gremio.En la misma línea, el gremio de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, se sumó a la convocatoria a través de las redes sociales:En declaraciones a radio Cooperativa, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, señaló que "el resultado de las PASO prendió la llama de la militancia".A su vez, indicó que "en todo el mundo los oficialismos han perdido" y apuntó a "Clarín y los periodistas de derecha" que esperaban que tras la contienda electoral los integrantes del Frente de Todos iban a estar "peleados" entre sí, algo que, reafirmó, "no ocurrió"., enfatizó.El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, confirmó la asistencia de esa organización a la marcha y adelantó que la convocatoria tendrá una "imagen de masividad, incluso más que la del 17 de octubre, y va a ser una marcha de unidad".Desde el Partido Justicialista, cuyo titular del Consejo nacional es el propio presidente Alberto Fernández, lanzaron también una convocatoria:, concluye el mensaje.El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 17 años de exilio, después del golpe de Estado que en 1955 lo había derrocado de la Presidencia. El peronismo recuerda esa fecha como un símbolo de la resistencia y la militancia, fortalecida por casi 18 años de proscripción.